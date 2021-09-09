Прямой эфир

Госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран ЕАЭС

09 сентября 2021 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран ЕАЭС-1

Чтобы обеспечить равное участие всех поставщиков стран Союза и увеличить доли взаимного участия в закупках, нужно соблюсти три условия: это полноценная цифровизация, взаимное признание странами Союза банковских гарантий и электронной цифровой подписи. Уже готов проект плана мероприятий взаимного признания электронной цифровой подписи. Принять его планируют до конца 2021 года.

Также при участии министерств финансов и центральных банков стран ЕАЭС готовится проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий. Советом ЕЭК уже утверждены правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок.

Больше новостей экономики за 9 сентября читайте здесь.

# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос в 1,5 раза
09 сентября 2021 15:59

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос в 1,5 раза

«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?
08 сентября 2021 18:00

«Хорошие результаты». Что ещё сказала Наталья Кочанова, посещая «Бабушкину крынку»?

Новости экономики за 06.09.2021
06 сентября 2021 15:50

Новости экономики за 06.09.2021