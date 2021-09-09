Госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран ЕАЭС

Госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы обеспечить равное участие всех поставщиков стран Союза и увеличить доли взаимного участия в закупках, нужно соблюсти три условия: это полноценная цифровизация, взаимное признание странами Союза банковских гарантий и электронной цифровой подписи. Уже готов проект плана мероприятий взаимного признания электронной цифровой подписи. Принять его планируют до конца 2021 года.

Также при участии министерств финансов и центральных банков стран ЕАЭС готовится проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий. Советом ЕЭК уже утверждены правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок.