Новости экономики за 09.09.2021

Новости Беларуси. Почему «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»? Как госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран ЕАЭС? И в какой регион Беларусь резко нарастила экспорт услуг? С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

«БЕЛНЕФТЕХИМ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРОКАЧКУ НЕФТИ ПО «ДРУЖБЕ» В НАПРАВЛЕНИИ СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ «Белнефтехим» временно приостановил прокачку нефти в направлении Словакии и Венгрии. До 13 сентября концерн не будет прокачивать нефть по магистральному нефтепроводу в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу Одесса – Броды на территорию Беларуси. Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти, без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии. В «Белнефтехиме» также уточнили, что по нефтепроводу Одесса – Броды принимается нефть в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами.