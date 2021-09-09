Новости экономики за 09.09.2021
Новости Беларуси. Почему «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»? Как госзакупки могут стать связующим звеном для бизнеса стран ЕАЭС? И в какой регион Беларусь резко нарастила экспорт услуг?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
«БЕЛНЕФТЕХИМ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ПРОКАЧКУ НЕФТИ ПО «ДРУЖБЕ» В НАПРАВЛЕНИИ СЛОВАКИИ И ВЕНГРИИ
«Белнефтехим» временно приостановил прокачку нефти в направлении Словакии и Венгрии. До 13 сентября концерн не будет прокачивать нефть по магистральному нефтепроводу в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу Одесса – Броды на территорию Беларуси. Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти, без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии. В «Белнефтехиме» также уточнили, что по нефтепроводу Одесса – Броды принимается нефть в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами.
НА БУТБ НАЧАЛИСЬ ТОРГИ ПИВОВАРЕННЫМ ЯЧМЕНЕМ
На Белорусской универсальной товарной бирже совершены первые сделки по закупке пивоваренного ячменя. Один из крупнейших отечественных производителей солода за две торговые сессии приобрел 950 тонн данной продукции. Продавцами сырья выступили российские компании. Ожидается, что совершенные сделки станут отправной точкой для регулярного использования биржевого механизма для закупок необходимого в пивоваренной отрасли сырья. Интерес к участию в торгах пивоваренным ячменем проявляют как покупатели, так и продавцы. Для первых это возможность сэкономить на закупке, а для вторых – выйти на крупных заказчиков.
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