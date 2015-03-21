Глава приграничного Лельчицкого района: Украинцам предоставляем жилье, дома, работу, руководители хозяйств охотно их берут

И в продолжение, два факта. Накануне поездки в Астану президент Лукашенко провел кадровые назначения. В списке новых руководителей несколько председателей райисполкомов, и в беседе с ними президент интересовался, а как идет посевная? И второй момент. Пока в Казахстане и во всем мире политики обсуждают ситуацию в Украине, украинцы живут своей непростой жизнью. «Украинский каравай», если так образно можно представить территорию этой страны, еще не поделен окончательно, но возникает более приземленный вопрос: из чего испечь каравай настоящий, хлебный? Два сюжета – из Беларуси и Украины сняли корреспонденты нашей программы.

Начнем все же с наших полей. В приграничном с Украиной Лельчицком районе вместе с председателем райисполкома посевную начал наш специальный корреспондент Алексей Адашкин.

Алексей Адашкин, специальный корреспондент:

Что, Михаил Васильевич, в поля?

Михаил Комок, председатель Лельчицкого райисполкома:

Да, нужно. Погода хорошая, задачи поставлены. Максимально использовать погожие дни.

Алексей Адашкин:

Михаил Васильевич, мы находимся на одном из ваших основных полей. На сколько процентов уже посевная выполнена и когда она началась?

Михаил Комок:

Началась 12 марта. На сегодняшний день мы уже из доведенного задания в 6 тысяч гектар выполнили 22%.

Алексей Адашкин:

А посевная в этом году какая-то особенная?

Михаил Комок:

В южных регионах Полесья дефицит влаги. Поэтому поставлена задача максимально в сжатые сроки положить зерно в землю.

Обратите внимание, какая гибель произошла рапса. Единично только здесь остались живые растения. Поэтому, увы, мы ожидаем, что результата не получим. Поэтому стоит задача, как я уже говорил, пересеять.

Алексей Адашкин:

Еще недели две, и это поле будет совершенно зеленым?

Михаил Комок:

Да, зацветет.

Алексей Адашкин:

Это энергонасыщенный трактор?

Михаил Комок:

Да, энергонасыщенный трактор. Посевной агрегат, который позволяет 30-40 гектаров в день.

Алексей Адашкин:

А правда, что один такой трактор в день использует около четырехсот литров солярки?

Михаил Комок:

Да. Затратно, но результат он дает, как пять, как шесть МТЗ-80. Механизатор один. Сконцентрировано. И в среднем на сегодняшний день зарплата механизатора составляет от семи и выше миллионов белорусских рублей.

Алексей Адашкин:

Посевная кампания очень важная и требует достаточно средств. Откуда в Лельчицком районе берутся деньги на посевную?

Михаил Комок:

Сегодня стоит задача уже, чтобы мы иждивенцами не были, сельское хозяйство на самоокупаемость. Это мы уже слово должны за основу принять. Что деньги уже не дают, как раньше было. Сегодня ставится вопрос, чтобы деньги не просто прийти в кассу получить, а их нужно заработать. У нас один выход есть – это наращивать производство. Сегодня востребованы рынками России и молоко, и мясо.

Алексей Адашкин:

Соответственно, я так понимаю, что сейчас есть большой спрос на руководителей, которые являются не просто руководителем райисполкома, но и эффективным менеджером. Вы, например, работали в частной компании некоторое время назад. Вот вы сейчас пришли в госвласть. Какие методы работы собираетесь перенять из своего прошлого опыта.

Михаил Комок:

Менеджерство заключается в том, что сегодня нужно поднять дисциплину на должный уровень. Где будет дисциплина, там будет порядок, там будет результат. Ведь частник как работает? Каждый шаг его продуман, рассчитан, и лишних движений у него не будет. Не будет он держать лишних менеджеров, не будет содержать. Каждую копейку он считает. И каждую копейку сегодня максимально использовать, чтобы добиться того желаемого, чтобы дать хорошую зарплату. Лишних людей, которых мы привыкли содержать, мы должны их рассмотреть и избавиться, а платить деньги только тому, я считаю, так и должно быть, тому, кто работает. Сегодня уже кредиты под зарплаты не дают. Пожалуйста, наращивайте. Сегодня поставлена руководителям сельхозпредприятий задача, чтобы считали свои деньги.

Алексей Адашкин:

Вы родились в Казахстане. В эти дни в Астане проходят встречи на высшем уровне. Беларусь, Россия, Казахстан, Армения живут в Евразийском экономическом союзе. А вот здесь, например, в Лельчицах, как можно заметить то, что мы в ЕАЭС находимся?

Михаил Комок:

Есть рынок сбыта. Смысл этого всего в том, что сегодня не может Казахстан – сделает Беларусь. Если они вырастят хорошую пшеницу – хлеб, то мы можем их порадовать хорошим качеством колбас, мяса, молочными продуктами, сырами. Вот это и есть достаток, вот это и есть рынок сбыта. А рынок сбыта, значит, есть деньги, есть жизнь. А это значит, что мы можем что-то планировать, строить.

Алексей Адашкин:

А из Лельчиц на экспорт что идет?

Михаил Комок:

Основное поступление финансовых средств – это молоко. Молоко на сегодняшний день рентабельно. Рентабельность составляет порядка 109%.

Алексей Адашкин:

Украина, я так понимаю, где-то совсем близко. Как-то сказалась непростая, критическая ситуация в Украине на Лельчицах? Может сюда приезжают украинцы, которые хотят изменить что-то в своей жизни?

Михаил Комок:

Вы понимаете, люди ведь, если нет добра, ищут чего-то. Мы здесь их принимаем, оформляем через миграционную службу, у себя регистрируем в районе. Мы довольны. И наши руководители хозяйств охотно берут. На Украине люди трудолюбивые. Может быть, некоторые вахтовым методом – месяц работает, месяц на Украине. Некоторые приезжают и оседают здесь. Предоставляем мы жилье, дома, работу.

Алексей Адашкин:

Михаил Васильевич, спасибо большое за подробный разговор. Пожелаем вам хорошего урожая в этом году! Спасибо!

Михаил Комок:

И вам спасибо!