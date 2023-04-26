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Украина провела учения теробороны в нескольких км от белорусской границы

26 апреля 2023 11:34
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Новости Украины. Украина провела военные учения у границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина провела учения теробороны в нескольких км от белорусской границы-1

Учебные бои проходили в Житомирской области в нескольких километрах от рубежей нашей страны. По сообщению украинского Министерства обороны, тренировку проводили силы территориальной обороны.  

Украина провела учения теробороны в нескольких км от белорусской границы-4

Военнослужащие учились обращаться с оружием, стрелять и отрабатывали ведение боя в городских условиях. Однако маневры имели более широкие цели. В ходе учений бойцов учили уничтожать вражескую бронетехнику, штурмовать здания, организовывать отступление и эвакуировать раненых. Сколько точно людей было задействовано в тренировке, не сообщается.  

# Военные учения # Новости Украины # Фотофакт

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