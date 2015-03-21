К лету вся сельхозпродукция в Украине подорожает вдвое: что по этому поводу думают местные фермеры?

А теперь из украинского приграничья на территории Беларуси перенесемся в Украину. Там время сеять отмечено не потом, но кровью. В Житомирской области в перестрелке между аграриями и представителями банка один человек убит и 15 ранены. Произошло это в борьбе за зерно. В тему попали на глаза недавно стихотворные строки: «Мы сеем в промерзшую землю свинцовые зерна»… С украинскими фермерами встретился наш специальный корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, специальный корреспондент:

Элемент отчаяния в положение украинских аграриев внесло февральское падение гривны. Чем ниже падала национальная валюта, тем дороже становилась посевная. Топливо подорожало в два раза, минеральные удобрения почти в три, сюда же добавим расходы на покупку посевного материала, запчастей и средств химической защиты – всё это необходимый для посевной импорт. На него нужна валюта. Но где возьмёшь, когда в стране финансовый голод?

Тему, на которой можно получить политические дивиденды, мгновенно подхватили. На счёт полного провала нынешней посевной и бедственного положения аграриев за последний месяц в Украине не высказывался только ленивый. О непростом пути украинского крестьянина не понаслышке знает один из первых украинских фермеров.

Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины:

Самая большая сложность – это дефицит ресурсов, финансового ресурса. Банки практически не кредитуют. Государство тоже не имеет возможности, кроме трехсот миллионов компенсации. Но это когда решится, уже весны не будет.

Обещанные крестьянам пятьсот миллионов гривен поддержки в условиях, когда по скромным подсчётам не хватает одиннадцати миллиардов, мера явно недостаточная.

На пике роста цен в преддверии начала полевых работ всё чаще говорили о том, что незасеянным может остаться до двадцати процентов украинской пашни: мол, с такими ценами крестьянам выгоднее вовсе не сеять. Правда в такую пропаганду потомственный хлебороб Анатолий Фурс не верит.

Анатолий Фурс, крестьянин (Житомирская область):

Да ну, как бросить? Будут стараться, будут сеять. Будут вытягивать, что могут, но будут сеять.

Полтора гектара арендованной земли кормят большую семью Анатолия Дмитриевича. Он сеет ячмень, кукурузу, люцерну. Растит кур, уток, свиней. Но главный источник семейного достатка – дойное мини-стадо.

Анатолий Фурс, крестьянин (Житомирская область):

Это Звёздочка, это Цветок, это Машка, это Чубатая. Тяжело без них. Без коровы в селе тяжело. Молоко на базар завёз – каждый день копейка. А пенсии той ни сколько?

Он не берёт кредитов, не покупает дорогие семена, вместо импортных минеральных удобрений — органика из сарая, а собранный своими руками трактор потребляет всего четыре литра топлива на гектар пашни. И всё равно он чувствует, как непрочно его положение.

Анатолий Фурс, крестьянин (Житомирская область):

Сложно с горючим, в два раза подорожало. Зерно подорожало тоже в два раза. Всё стало очень дорого. Ещё все накладывается одно на другое, обстановка эта гнетущая.

Таких, как Анатолий Дмитриевич, в Украине миллионы. Они рассчитывают на себя, кормят свои семьи, а за одно и полстраны. Однако если частные подворья научились выживать без кредитов, то крупному аграрному бизнесу без заёмных средств не обойтись. Кредитоваться под будущий урожай – нормальная практика во всём мире. Только вот в условиях воюющей страны понятие нормы мало применимо.

Александр Добриян, специальный корреспондент:

В названии Житомир два корня: жито и мир. Однако здесь, в селе Паволочь, что на Житомирщине, из-за этого самого жита произошла настоящая война. На этом поле, где хранится зерно, в рукопашном бою сошлись несколько сотен человек.

Бойня, в которой погиб человек, а десятки получили увечья, произошла не на воюющем востоке страны, а в какой-то сотне километров от столицы.

Местный житель:

Решили показать, кто круче. Показали. Погиб человек.

Суть конфликта проста: агрохолдинг взял в банке кредит под залог будущего урожая. Когда пришло время платить по счетам, в тонкостях контракта не разобрался даже суд. Тогда банк нанял людей, чтобы силой вывезти с элеваторов зерно, но их встретила охрана агрофирмы. Отряды крепких спортивных парней, завербованных по всей стране, терроризировали деревню больше месяца.

Людмила Долгопола, жительница села Паволочь (Житомирская область):

Подруга дочери встретила среди них одногруппника. Спросила, что он тут делает. Сказал, что платят по 600 гривен в день. А от кого? Мы от банка, говорит. То есть одни от банка, другие от фирмы.

Яна Шпичак, житель села Паволочь (Житомирская область):

Мой отец как раз проезжал, когда драка была. Говорил, так дрались, что не разобрать, кто где. Могут убить, и не поймёшь, кто и как. Но, говорят, убийцу нашли, который застрелил человека. На камеру кто-то снял.

Разборки в стиле лихих девяностых убеждают: с украинскими банками шутки плохи. Кстати, эта история получила такую огласку только из-за того, что в Паволочи столкнулись интересы двух олигархов одной весовой категории. Исход же противостояния с банком простого фермера предрешён.

Михайло Блах, фермер:

Я с кредитами не работаю. Рассчитываю только на себя. Для меня кредит – это удавка на шею.

Михайло Михайлович говорит, что за 14 лет фермерства не получил от государства ни копейки помощи. Не рассчитывал на неё и в этом году.

Михайло Блах, фермер:

Всё нужно делать вовремя. Я всё закупил заранее. Топливо у меня на весь год, удобрения, средства химической защиты. Если по новым ценам покупать, то пшеница эта золотой окажется.

Александр Добриян, специальный корреспондент:

Земля для украинского крестьянина – надёжней любого банковского сейфа. А лучший вклад сезона — озимые. Те, кто осенью вложил деньги в будущий урожай, могут считать, что за три месяца получили все 100% годовых.

Однако далеко не все украинские фермеры оказались такими же расторопными, как Михайло Блах. Статистика неумолима: вынужденная экономия уже привела к срыву технологии.

Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины:

Вал пшеницы будет меньше – 15%-25% сравнительно с прошлым годом. Это можно прогнозировать за счет того, что не хватает ресурсов, технология не выдерживается.

Надежды Украины стать житницей Европы сегодня выглядят как никогда иллюзорно. Без валюты всё сельское хозяйство «Незалижной», тесно завязанное на импорте, оказалось в крайне уязвимом положении. Та же Европа на днях напомнила, что квоты на мёд, кукурузу и некоторые другие сельхозпродукты в этом году Украиной исчерпаны. Вопрос об их увеличении висит в воздухе. Уже ясно, что зерно нового урожая будет вдвое дороже, а качество ниже.

Экспортный потенциал, а значит объёмы валютных поступлений в страну, тают, как утренний туман. К лету, по мнению экспертов, вся сельхозпродукция в стране подорожает минимум вдвое.

Спекуляции не заставили себя ждать: пляшут цены на хлеб и овощи. Только вот аграриям следить за рыночными махинациями некогда. Природа неумолимо требует действий.

Анатолий Фурс, крестьянин (Житомирская область):

Земля готова. Будем сеять.