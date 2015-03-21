Настроения предпринимателей после встречи с Президентом Беларуси: репортаж «Картины мира»

Как видим, торговцы аплодировали. Но, может быть, это сгоряча? А может это эйфория от встречи лицом к лицу с президентом? А потом разошлись по своим магазинчикам и перелопачивали информацию совсем иначе? Настроения предпринимателей после встречи и мысли о цивилизованной торговле узнавала Татьяна Ревизоре. А заодно решила приодеться на рынке… или в магазине? Что получилось? Смотрим репортаж.

Среда. Это один из самых популярных дней для шоп-тура. Буквально пара минут – и эти автобусы отправятся на Москву. Товар оттуда – одежду либо обувь – предприниматели снова привезут на свой страх и риск. Все дело в сертификации. По требованиям техрегламета Таможенного союза, она должна быть обязательной, но, по факту, получить необходимые документы у российского поставщика – задача из разряда фантастических. Второй вариант, готовить бумаги дома, но это дело для многих затратное как с временной точки зрения, так и с денежной.

Анжела Мизенко, индивидуальный предприниматель:

Тот, кто занимается большими партиями, естественно, покупая на фирме, получает документы. Мы занимаемся маленькими партиями, поэтому документов нам никто не дает, а то, что нам дают, - недействительно, то есть филькина грамота. Покупательская способность упала, и товар продать просто нереально, а по тем ценам, если мы будем делать сертификаты и платить сумасшедшие деньги, мы его просто не продадим.

А это любительское видео сделано как раз-таки на самом популярном оптовом рынке Москвы. Автор, один из предпринимателей Могилева, задается вопросом, пожалуй, давно набившим оскомину местным продавцам.

Любительское видео:

- Сертификатов же нет, да?

- Сертификатов давно нет.

- И не будет?

- Нет.

Желание работать по старинке понятно, но с другой стороны есть законы цивилизованного и, главное, равного рынка. Ситуация, в которой кто-то должен делать документы, а кто-то – нет, противоречит принятым правилам конкурентной борьбы.

Решить этот вопрос, то есть заменить весь свой ассортимент на сертифицированные товары, индивидуальные предприниматели должны были до первого марта. Но перевести бизнес на прозрачные схемы работы за этот переходный период большинство не успело.

Во вторник во время встречи на самом высоком уровне предприниматели получили еще одну, но уже последнюю отсрочку.

Наталья Свистельникова, индивидуальный предприниматель:

Встреча прошла настолько легко, настолько непринужденно. Все друг друга услышали, все друг друга поняли, пришли к единому мнению. Вот я стою перед вами, я лично общалась с президентом. Мои дети мной гордятся.

Наталья, дипломированный экономист, в торговле уже десять лет. В ряды ИП она вошла после выхода из декретного отпуска. Детскую обувь мама и тогда начинающая бизнесвумен выбрала сразу. А вот о выборе потребительском, приобретать либо не приобретать документально неподтверждённый товар – она говорила во время встречи с президентом. Сама предприниматель имеет все нужные документы, но ее случай – редкое исключение. «Свой» и уже сертифицированный товар она нашла и в Минске на одной из частных оптовых баз. Говорит, хотела бы и дальше развивать свой маленький бизнес и надеется, как и все, на поддержку государства.

Наталья Свистельникова, индивидуальный предприниматель:

Есть результат. Это очень важно. Конечно, хотелось бы еще послаблений от нашего главы государства, и это касается не только сертификатов, но и ставок налоговых, и арендных платежей. Трудности остаются, но сдвиги-то есть. Мы этому очень рады.

Решать проблему с сертификатами собираются, в том числе, и с помощью собственных оптовых баз. ИПэшники недаром сетуют, мол, нет сейчас альтернативы московскому рынку, но уже дано поручение ее создать. На это надеется и Вячеслав Александрович. Предприниматель с двадцатилетним стажем готов променять российских поставщиков на белорусских, но лишь с условием, что ассортимент будет соответствовать.

Вячеслав Казей, индивидуальный предприниматель:

Это понятно. Сегодня поехал, взял товар и продавай, тем более с документами. Но я не знаю, если там будет маленький ассортимент, если все один товар возьмут, то у всех одинаково будет. А каждый свою нишу занимает какую-то.

Вячеслав Александрович, как и многие его коллеги, сейчас на перепутье. Говорит, еще не решил, будет ли работать по новым правилам.

Свою позицию относительно очередного переноса сроков для ИП на совещании у президента высказали представители уже крупного бизнеса. Можно много говорить, мол, нельзя сравнивать бизнес крупный и мелкий, но правила, на то и правила. Они едины для всех. И здесь не может быть делений, как и не может быть двойных стандартов.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Государство дало понять, что надо заканчивать с незаконной, как я ее называю, торговлей. Потому что это, во-первых, расхолаживает людей. Во-вторых, это неправильно по отношению к другим гражданам нашей страны, которые соблюдают все законы, имеют все сертификаты, кассовые аппараты и тому подобное. Результат должен быть один, должны быть правила, и правила должны быть для всех одинаковые.

Павел Топузидис входит в десятку самых влиятельных бизнесменов нашей страны. Как и многие крупные предприниматели, он когда-то начинал с мелкого. Уверен, в любой ситуации бизнес должен оставаться чистым.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Должно появляться больше цивилизованной торговли. Оно не прибавит стоимости товара, понимаете? Потому что мы с вами точно не знаем, какова рентабельность того, кто привозит в сумке эти вещи, по какой цене он покупает, сколько он на этом зарабатывает. Как только мы этих вопросов коснемся, будем видеть, где правда.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что рынкам давно наступили на пятки магазины. Причем не только в качественном плане, но и в ценовом.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

А сейчас – эксперимент. Весна – самое время для шоппинга, поэтому смоделируем ситуацию, когда нам надо купить блузку и цветные брюки. Сравним цены на эти товары у индивидуального предпринимателя, а после и в сетевом магазине.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Ну вот! Как вы сами можете убедиться, цена этих брюк 680 тысяч белорусских рублей, а вот все блузочки у нас по 500 тысяч.

Что ж, здесь с ценниками мы познакомились, теперь можно и в сетевой магазин. Кстати, находится он в том же торговом центре, где и точка индивидуального предпринимателя.

Стоимость такой блузки 200 тысяч белорусских рублей. А вот цена на цветные брюки видна невооруженным глазом – 269 900.

Таким образом, вывод напрашивается сам. То, что в магазине дороже, чем у индивидуального предпринимателя, зачастую оказывается всего лишь стереотипом.

Конечно же, наше экспресс-сравнение вовсе не среднее арифметическое. К примеру, у начинающего коммерсанта Артема своя ценовая политика: накрутку для дальнейшей раскрутки точки он делает минимальную. Стоимость выходит меньше, чем у конкурентов. При этом его павильон – один из редких, где товар сертифицирован. Предпринимателем молодой человек стал всего пару недель назад. Говорит, сразу решил работать по прозрачной схеме.

Артем Филиппович, индивидуальный предприниматель:

Я нашел оптовую фирму, которая предоставляет все сертификаты.

Их ассортимента мне оказалось достаточно. Я решил с ними сотрудничать. Они предоставили мне отсрочку платежей, предоставили все документы. Весь мир торгует с сертификатами. Это необходимо для того, чтобы клиенты понимали, что обувь качественная. Не только обувь, любой ассортимент. Мне абсолютно не страшно за мой бизнес. Любая проверка придет, увидит все мои сертификаты, накладные.

Не могу сказать, что это будут большие деньги, конечно, значительно меньше, чем без сертификатов, но все-таки можно развиваться, можно куда-то двигаться.

Еще один вариант – реализовывать свое, белорусское. Проблем с получением документов здесь не будет, но много вопросов у ИП к дизайну и ассортименту. Впрочем, находятся и те, кто развивает собственное производство. Пошивом и реализацией костюмов Светлана занимается едва ли не четверть века. Об этом она поведала президенту.

Светлана Богаевская, индивидуальный предприниматель:

Тоже удивился. Пожал руку. Было приятно.

Единственное, о чем сожалеет женщина, так это импортное происхождение материалов. Но, в любом случае, про нее уже можно сказать: со своей нишей в новых условиях она определилась. У остальных на это есть время до конца года.