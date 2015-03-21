Новинка «Белкоопсоюза»: пророщенная пшеница или «эликсир жизни», восстанавливающий важные функции организма и повышающий иммунитет

Новости Беларуси. В Беларуси большую популярность приобретает пророщенная пшеница. В ее пользе убеждены специалисты — она восстанавливает важные функции организма, обогащает кровь кислородом и повышает иммунитет. Питательную продукцию, обладающую целебными свойствами, предлагает «Белкоопсоюз». От здоровой тенденции к здоровому питанию не отстают и столичные покупатели. Они уже успели полюбить и распробовать пророщенное зерно.
Тамара Владимировна, заходя в магазин, всегда берет упаковку пророщенной пшеницы. По мнению женщины, этот продукт будет весьма кстати на столе, к тому же он прост в приготовлении и стоит недорого.
Тамара Растопчина, покупатель:
Я кушаю, и дома все кушают. Всем нравится. Сейчас весна — нехватка витаминов.
Новая продукция, выпускаемая Червенским производственным пищевым заводом «Белкоопсоюза», на прилавках столичного магазина «Родны кут» появилась совсем недавно. У посетителей универсама, которые еще не попробовали пророщенную пшеницу, есть возможность продегустировать этот целебный продукт.
Полезные свойства пророщенной пшеницы были известны еще нашим бабушкам своим благотворным действием.
Ведь зерно — это дремлющий организм, в ростке которого есть все полезные вещества. Они обогащают кровь кислородом, укрепляют сердце, повышают иммунитет и выводят холестерин.
Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности, качества и стандартизации Белкоопсоюза:
В пророщенном маленьком зернышке активизированы все вещества, которые будут способствовать в нашем организме быстрому обмену веществ.
Кроме пшеницы проращивают ячмень, овес и рожь. При производстве используют те же технологии, что и в древности.
Зерно замачивают при температуре до 20 градусов, пока оно не даст росток.
Надежда Ковган, главный технолог Червенского производственно-пищевого завода Белкоопсоюза:
Процесс занимает с подготовкой зерна двое суток. Длинна ростка должна быть 1-2 мм.
К слову, среди новинок, предлагаемых потребительской кооперацией, можно найти и сушеные ягоды. Есть и грибы.
Это тоже природная кладезь полезных веществ и витаминов, бережно сохраненная специалистами.
Ольга Баринова, заведующая универсамом «Родны кут» УП «Поречье Белкоопсоюза»:
Сушеные ягоды в таком ассортименте не приобретешь нигде, в том числе и пророщенную пшеницу. Люди берут и очень хвалят.
Пока новинками производитель балует только белорусского покупателя. Но в будущем предприятие планирует покорить природными витаминами и сердца зарубежных потребителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.