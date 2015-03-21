Новинка «Белкоопсоюза»: пророщенная пшеница или «эликсир жизни», восстанавливающий важные функции организма и повышающий иммунитет

Новости Беларуси. В Беларуси большую популярность приобретает пророщенная пшеница. В ее пользе убеждены специалисты — она восстанавливает важные функции организма, обогащает кровь кислородом и повышает иммунитет. Питательную продукцию, обладающую целебными свойствами, предлагает «Белкоопсоюз». От здоровой тенденции к здоровому питанию не отстают и столичные покупатели. Они уже успели полюбить и распробовать пророщенное зерно.

Тамара Владимировна, заходя в магазин, всегда берет упаковку пророщенной пшеницы. По мнению женщины, этот продукт будет весьма кстати на столе, к тому же он прост в приготовлении и стоит недорого.

Тамара Растопчина, покупатель:

Я кушаю, и дома все кушают. Всем нравится. Сейчас весна — нехватка витаминов.

Новая продукция, выпускаемая Червенским производственным пищевым заводом «Белкоопсоюза», на прилавках столичного магазина «Родны кут» появилась совсем недавно. У посетителей универсама, которые еще не попробовали пророщенную пшеницу, есть возможность продегустировать этот целебный продукт.

Полезные свойства пророщенной пшеницы были известны еще нашим бабушкам своим благотворным действием.

Ведь зерно — это дремлющий организм, в ростке которого есть все полезные вещества. Они обогащают кровь кислородом, укрепляют сердце, повышают иммунитет и выводят холестерин.

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности, качества и стандартизации Белкоопсоюза:

В пророщенном маленьком зернышке активизированы все вещества, которые будут способствовать в нашем организме быстрому обмену веществ.

Кроме пшеницы проращивают ячмень, овес и рожь. При производстве используют те же технологии, что и в древности.

Зерно замачивают при температуре до 20 градусов, пока оно не даст росток.

Надежда Ковган, главный технолог Червенского производственно-пищевого завода Белкоопсоюза:

Процесс занимает с подготовкой зерна двое суток. Длинна ростка должна быть 1-2 мм.

К слову, среди новинок, предлагаемых потребительской кооперацией, можно найти и сушеные ягоды. Есть и грибы.

Это тоже природная кладезь полезных веществ и витаминов, бережно сохраненная специалистами.

Ольга Баринова, заведующая универсамом «Родны кут» УП «Поречье Белкоопсоюза»:

Сушеные ягоды в таком ассортименте не приобретешь нигде, в том числе и пророщенную пшеницу. Люди берут и очень хвалят.

Пока новинками производитель балует только белорусского покупателя. Но в будущем предприятие планирует покорить природными витаминами и сердца зарубежных потребителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.