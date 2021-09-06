Гендиректор «Беларуснефти» о развитии сети электрозаправок: до конца года планируем выйти на рубеж в 600 станций

Новости Беларуси. С докладом у Президента 6 сентября побывали глава «Белоруснефти» Александр Ляхов и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С докладом у Президента 6 сентября побывали глава «Белоруснефти» Александр Ляхов и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня предприятие – крупнейший продавец нефтепродуктов в стране с долей рынка порядка 70 %. Работают наши специалисты и за рубежом.
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Зашел разговор на встрече и о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Очевидно, что за таким видом транспорта будущее.
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Президент поставил задачу активнее разворачивать работу в этом направлении.
Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:
На сегодня сеть электрозаправок «Белоруснефти» насчитывает 457 единиц. До конца года планируем выйти на рубеж в 600 электрозаправочных станций. Этого вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. Думаю, что это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу.
Кроме того, в будущем «Белоруснефть» планирует строить быстрые зарядные комплексы, которые позволят за короткое время заправлять автомобиль.