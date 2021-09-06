Гендиректор «Беларуснефти» о развитии сети электрозаправок: до конца года планируем выйти на рубеж в 600 станций

Новости Беларуси. С докладом у Президента 6 сентября побывали глава «Белоруснефти» Александр Ляхов и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня предприятие – крупнейший продавец нефтепродуктов в стране с долей рынка порядка 70 %. Работают наши специалисты и за рубежом.

Александр Лукашенко о Припятском прогибе: «Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы ещё не видим»

Зашел разговор на встрече и о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Очевидно, что за таким видом транспорта будущее.

«Подумайте, как вы там приложите свои усилия». Лукашенко поручил главе «Белоруснефти» обратить внимание на гомельский регион

Президент поставил задачу активнее разворачивать работу в этом направлении.