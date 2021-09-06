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Лукашенко о разработке месторождений в Беларуси: если бы нам 8-9 млн т нефти, жили бы лучше самых богатых стран

06 сентября 2021 08:23
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет больших претензий к работе ПО «"Белоруснефть». Главное, чего он требует, – чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии. Об этом он заявил 6 сентября, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Ляхов

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