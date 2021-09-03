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В Украине белорусский МАЗ стал одним из самых продаваемых автомобилей

03 сентября 2021 15:47
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Новости Беларуси. 99 новых авто Минского автозавода пополнили украинский автопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине белорусский МАЗ стал одним из самых продаваемых автомобилей-1

По сравнению с августом 2020 года регистрации новых МАЗов выросли на 8 %. По данным украинского автопрома, потребительская активность в сегменте коммерческого автомобильного рынка выросла на 22 %. На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ.

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# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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