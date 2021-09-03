В Украине белорусский МАЗ стал одним из самых продаваемых автомобилей

Новости Беларуси. 99 новых авто Минского автозавода пополнили украинский автопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с августом 2020 года регистрации новых МАЗов выросли на 8 %. По данным украинского автопрома, потребительская активность в сегменте коммерческого автомобильного рынка выросла на 22 %. На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ.