Форум регионов России и Беларуси в Сочи: предположительная сумма совместных контрактов первого дня – более $100 млн

Новости России. В Сочи 18 сентября вновь говорят о межрегиональном сотрудничестве Беларуси и России. Форум собрал на черноморском побережье представителей деловых кругов самого высокого уровня. Всего более 350 участников. На масштабной ярмарке производителей свою продукцию презентовали более 80 белорусских предприятий. В основе экспозиций – инновационные и научные разработки, продукты питания, перспективные совместные проекты.

Итогом первого дня в Сочи стал пакет подписанных соглашений о сотрудничестве. Подписями их скрепили главы регионов Беларуси и России. Пока еще рано говорить, в какую сумму контрактов они выльются. Но, предположительно, речь идет о сумме более 100 миллионов долларов.

Контракт на поставку карьерной техники, например, заключил «БелАЗ». Модели отечественного промышленного комплекса накануне на черноморском побережье представили на выставке. А параллельно работала ярмарка белорусского продовольствия. Переговоры парламентариев, губернаторов и топ-менеджеров позволят продвинуть совместные проекты.

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

По уровню товарооборота с регионами и по уровню взаимодействия по всем направлениям. Это сфера и промышленности, агропромышленного сектора, строительства. Это прямые контакты, прямое развитие отношений, обмен опытом, стимулирование торговых отношений, чисто человеческих. Вот это все и есть прямые межрегиональные связи.

В этот раз в центре внимания союзных стран – промышленная политика. По мнению белорусской стороны, она должна быть согласованной. В ходе переговоров обсудят также вопросы изъятий и ограничений на пространстве общего Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.