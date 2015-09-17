Форум регионов Беларуси и России: промышленные предприятия заключили первые контракты 17 сентября

Новости России. Промышленный потенциал Беларуси и России огромен. В Сочи 17 сентября открылся региональный Форум двух стран. И место проведения — а это столица зимней олимпиады 2014 — похоже, задало тон встречи с самого начала. Результат говорит сам за себя – несколько часов работы промышленной выставки уже принесли солидный пакет договоренностей. Достоинство нашей продукции спешили оценить, как говорится, не отходя от прилавка. Так, председателю верхней палаты парламента России пришлись по вкусу наши молоко и колбасы. А особый интерес у Валентины Матвиенко, как у истинной женщины, вызвала одежда, в частности белорусский трикотаж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря Зимней Олимпиаде некогда всесоюзную здравницу сегодня не узнать. Вот такие виды открываются с высоты полета. Российское руководство позиционирует обновленный олимпийский Сочи как площадку для важных международных переговоров. Поэтому не случайно здесь решили провести второй Форум регионов Беларуси и России.

В прошлый раз в Минске говорили о сельском хозяйстве и продовольственной безопасности – сегодня на повестке промышленность. Если прилет – а прибыли белорусская и российская делегации почти одновременно – не подгадывали, то вот согласованность промышленной политики сегодня выходит на первый план.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Не очень хорошая тенденция, когда начинают предприятия расходиться, каждый начинает по своим национальным квартирам, особенно касается наших коллег, друзей и партнеров россиян, когда приплетается в параллель сгруппироваться и начинают то или иное производство развивать у себя. Мы считаем, что это неправильно, затратно, тем более в условиях кризиса и посткризиса. Мы подготовили подробный план действий, который подпишем и будем работать именно таким образом, определившись, кто и где силен, где выше компетенция. И договориться, что эту компетенцию развивает Беларусь, эту – Россия. И вместе мы кооперируемся, чтобы, в конце концов, сделать нормальный конкурентоспособный продукт со всех точек зрения.

90-тонный самосвал с электромеханической трансмиссией – наглядный пример кооперации двух стран. Модель представили на промышленной выставке, которая проходит на фоне форума регионов.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» –управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

50 процентов – интеллектуальный труд российских инженеров, белорусских инженеров. В результате получается карьерный самосвал. Если взять компонентные узлы, то примерно такое же соотношение.

Но главное – в итоге получается машина, которая сегодня конкурирует с японским «Каматсу» и американским «Катерпиллером». И хоть ситуация в горнодобывающей отрасли непростая, гендиректор рассказывает, что сработает жодинский завод не хуже прошлого года. Договор на поставку карьерной техники подписан на форуме.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» –управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Подписали целую группу соглашений с ведущими российскими компаниями. Это «Регион-42» на сумму 1,6 миллиардов российских рублей. Это крупнейшая угольная компания «Стройсервис» на сумму более 2 миллиардов российских рублей. Также подписан контракт и соглашение с компанией СУЭК (Сибирская Угольная Энергетическая Компания) на сумму 2,3 миллиарда российских рублей.

Домой эти образцы не вернутся – уже проданы. Самосвал будет работать на добыче алмазов в Якутии, а новенький погрузчик отправят в Кемеровскую область. Есть потенциальные покупатели на эти разработки и, например, в ЮАР.

Наталья Бреус, СТВ

Это, наверное, самое популярное место на выставке. Каждый участник сделал здесь свою фотографию в ковше нового БелАЗовского погрузчика. Его грузоподъемность 22 тонны, так что я для него просто пушинка.

Форум регионов становится традиционным с подачи сенаторов Беларуси и России. Именно спикеры Совета Республики и Совета Федерации дали ему старт и сегодня. Если в прошлый раз участвовали около 20 субъектов федерации – сегодня представителей делегаций регионов вдвое больше.

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Не на каждом крупном экономическом форуме можно увидеть такую содержательную выставку, где показываются современнейшие достижения промышленности Беларуси и России, но с акцентом на кооперацию, на наши совместные предприятия, совместные проекты. И видно, как много уже сделано, какой мы серьезный путь прошли. И очевидны огромные перспективы дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере промышленности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы сами для себя формулируем задачу по совершенствованию наших национальных законодательств как руководители парламентов для того, чтобы создать необходимые комфортные условия для наших экономик.

Промышленность – основа для развития экономик стран. Во многом она делает общий товарооборот. Не радует некоторое снижение цифр белорусско-российской торговли. Сказались падение спроса и ослабление российского рубля. Подлила масла в огонь и санкционная политика Запада. Но это сигнал – регионы должны активничать!

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации

Мы исходим из того, что те ниши, которые сейчас открылись в Российской Федерации, в первую очередь, мы должны занять нашими совместными кооперационными проектами. И мы, соответственно, это делаем. Мы исходим из того, что и доступ к российскому государственному оборонному заказу, и участие наших предприятий в замещающих производствах, которые в России, в первую очередь, комфортные условия и надлежащие права и обязанности созданы для наших компаний. Мы буквально недавно получили доступ к субсидированию из российского бюджета нашей кормоуборочной техники. И мы рассчитываем, что эти импортозамещающие производства, в первую очередь, займем мы. И мы можем функционировать, позиционировать себя на рынке ЕАЭС и с нашим совместным продуктом выходить на рынки третьих стран.

Еще в начале 90-х прошлого века Беларусь могла похвастать экономическими связями только с несколькими субъектами России. Идею сотрудничества напрямую продвигал и продвигает сейчас белорусский Президент. И вот сегодня прямой контакт налажен с 80 регионами России.

Павел Коньков, губернатор Ивановской области России:

Очень важно работать напрямую, потому что все-таки межгосударственное сотрудничество достаточно инерционное и длительное, а рынок требует быстрых, оперативных решений.

К этому добавили пакет соглашений о сотрудничестве, подписанных сегодня. Например, Брестская область наладит контакты с Псковской областью и с Удмуртией. А вообще россиян устраивает белорусская логистика.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Мы заинтересованы в том, чтобы шли потоки грузов через нашу область и, естественно, регионы Российской Федерации с нами хотят сотрудничать. Кроме транспортной логистики, хорошей инфраструктуры, у нас очень хорошие перерабатывающие предприятия, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию – молоко, мясо.

Беларусь приходит в Россию с инновационной продукцией – такой процентов 20. От современнейших разработок «Пеленга» до почти «космических» отечественного легпрома.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Одна из самых технологичных новинок наших – разработка «Моготекса» - этот комбинезон, он защищает от внешних источников (влаги, проникновение бактерий) и позволяет космонавту во время подхода к космическому кораблю, войти в абсолютно дезинфицированном скафандре. Россияне уже летали в этом, поэтому это очень интересная тематика.

Белорусский товар в России востребован. А за продуктами из Синеокой и вовсе выстраиваются очереди. В эти дни на избалованном изысками черноморском побережье представили ярмарку белорусского продовольствия.

Кстати, в этом году поставки продовольствия выросли. Но пока хватает барьеров в торговле. Устранить их возможно в течение одного–полутора лет. Но пока это работа идет вяло, по оценкам парламентариев. А ведь именно такой принцип свободного передвижения товаров и услуг лежит в основе общего Евразийского экономического союза, ядром которого стал союзный проект Беларуси и России.

Наталья Бреус, СТВ:

Диалог регионов Беларуси и России продолжится и завтра. Предварительно анонсировали, что будет подписан портфель контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В любом случае, все результаты оценят на высшем уровне.