Эксперты ЕАЭС начали работу над новым Таможенным кодексом объединения

Новости Беларуси. Эксперты Евразийского экономического союза сейчас работают над новым Таможенным кодексом. Вопросов более чем достаточно – это и система информационного обмена, и полный переход на электронное декларирование. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ разбиралась в деталях.

С 2011 года начал полноценную работу Таможенный союз. В то время в него входили только Беларусь, Россия и Казахстан. А в январе этого года он перерос в новое объединение – Евразийский экономический союз, который открыл и новые горизонты для стран-участниц. Сегодня это пятерка государств. К тройке присоединились Армения и Кыргызстан. Население объединения – почти 200 миллионов человек, а ВВП превышает 4 триллиона долларов. А это большие возможности как для бизнеса, так и для населения.

Армен Геворкян, заместитель министра финансов Республики Армения:

Вхождение в Таможенный союз для Армении мы рассматриваем как возможность большого рынка. Рынка труда, товаров, услуг.

Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации:

Наш Евразийский союз достоин того, чтобы выступать самостоятельным субъектом в международных переговорах, в международных позициях. И это не только в формате таможенных служб, но это и в формате других международных форумов, площадок, общений.

В белорусской столице руководители таможенных служб государств-участниц Евразийского экономического союза обсуждают насущные вопросы. Ведь в скором будущем повсеместно будет электронное таможенное декларирование, это позволит свободнее передвигаться товарам. А при таможенных операциях планируют использовать только безбумажную технологию, которую уже, к слову, успешно применяет Беларусь.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если раньше печать ставил сотрудник, то теперь электронную печать ставит компьютер. Эти достижения в рамках Таможенного союза очень активно используются. Я убежден, что на практике они будут иметь очень большую пользу для работы наших субъектов хозяйствования.

Сейчас разрабатывают новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который будет учитывать интересы каждого из участников.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Главная задача – подготовить документ, максимально учитывающий европейские и мировые стандарты, а также создающий правовую основу для реализации межгосударственных проектов.

Новый документ станет основой таможенного регулирования на территории объединения. А это инвестиционная и транзитная привлекательность ЕАЭС.