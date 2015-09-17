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Интервью с Михаилом Мясниковичем – в программе «Картина мира с Юрием Козиятко» 19 сентября

17 сентября 2015 17:24
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Новости России. Высокий статус Форума подчеркивает личное участие в нем президентов двух стран. Переговорную площадку завтра, 18 сентября, намерен посетить Александр Лукашенко. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. 

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Но ведь не только вы и Валентина Ивановна Матвиенко участвуют в Форуме – президенты участвуют в Форуме. Это тоже подчеркивает статус.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы очень, конечно, волнуемся. И мы старались, что называется, не ударить  лицом в грязь с теми предложениями, с которыми приехали – с выставкой, с ярмаркой. Безусловно, с нетерпением ждем, завтра президенты будут выступать. И, я уверен, они подарят очень интересные  идеи, предложения и, безусловно, поставят задачи. Поэтому это уже принципиально новый уровень. Не местечковый уровень, что собрались, поговорили, пообсуждали и разошлись. Это уже выстроенная система, причем под кураторством президентов. 

Полную версию интервью смотрите в программе «Картина мира с Юрием Козиятко».

Она выйдет в эфир в эту субботу, 19 сентября, на телеканале РТР-Беларусь в 19.00.  

# Экономика # Беларусь-Россия # Михаил Мясникович

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