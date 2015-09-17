Прямой эфир

В проекте таможенного кодекса ЕАЭС должны быть максимально учтены европейские и мировые стандарты

17 сентября 2015 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В проекте таможенного кодекса Евразийского экономического союза должны быть максимально учтены европейские и мировые стандарты. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с руководителями таможенных служб стран-участниц ЕАЭС.

Работа над документом заканчивается. Он станет основой таможенного регулирования на территории объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Требуется, как нам кажется, комплексный подход к администрированию трансграничных потоков, что позволит достичь необходимого уровня оказания таможенных услуг за счет полномасштабного внедрения современных информационных технологий при осуществлении контроля, развития и модернизации пограничной инфраструктуры межрегионального взаимодействия.

# Экономика # Евразийский союз # Василий Матюшевский

Другие новости рубрики

Все новости
Гродно и китайская провинция Ганьсу намерены создавать и развивать совместные проекты
17 сентября 2015 13:21

Гродно и китайская провинция Ганьсу намерены создавать и развивать совместные проекты

Белорусская деревообрабатывающая промышленность намерена осваивать новые рынки сбыта
17 сентября 2015 10:35

Белорусская деревообрабатывающая промышленность намерена осваивать новые рынки сбыта

Руководители таможенных служб государств-участников ЕАЭС встретились в Минске
17 сентября 2015 10:30

Руководители таможенных служб государств-участников ЕАЭС встретились в Минске