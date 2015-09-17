В проекте таможенного кодекса ЕАЭС должны быть максимально учтены европейские и мировые стандарты

Новости Беларуси. В проекте таможенного кодекса Евразийского экономического союза должны быть максимально учтены европейские и мировые стандарты. Об этом шла речь на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с руководителями таможенных служб стран-участниц ЕАЭС.

Работа над документом заканчивается. Он станет основой таможенного регулирования на территории объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Требуется, как нам кажется, комплексный подход к администрированию трансграничных потоков, что позволит достичь необходимого уровня оказания таможенных услуг за счет полномасштабного внедрения современных информационных технологий при осуществлении контроля, развития и модернизации пограничной инфраструктуры межрегионального взаимодействия.