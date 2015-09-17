Гродно и китайская провинция Ганьсу намерены создавать и развивать совместные проекты

Новости Беларуси. Тема межрегионального диалога звучала 17 сентября и в Беларуси. Правда, в этот раз речь шла о сотрудничестве Гродненской области и китайской провинции Ганьсу.

В город над Неманом приехала представительная делегация из Поднебесной. Интерес у партнеров возрос после майской встречи лидеров Беларуси и Китая. Однако если в начале это были, скорее, ознакомительные контакты и культурные обмены, то сейчас речь идет о конкретных проектах.

В частности, строительство развлекательно-туристического центра, создание совместных производств в свободной экономической зоне «Гродно-инвест», а также использование сельскохозяйственных земель в Принеманьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лю Вэйпин, председатель Народного Правительства провинции Ганьсу Китайской Народной Республики:

Мы приехали для укрепления сотрудничества между нашим регионами. Уже подписан договор о покупке здания бывшей гостиницы в Гродно. Мы собираемся превратить ее в развлекательно-туристический центр. Еще мы подписали соглашение с вашей Свободной экономической зоной. Планируем открыть там совместные предприятия. И самый масштабный проект – это аренда сельхозугодий в Гродненской области нашими аграрными предприятиями. Хотели бы выращенную продукцию продавать в соседние с Беларусью страны. Правда, этот проект пока в разработке.