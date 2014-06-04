Выставка «Белагро-2014» стартовала 3 июня в Минске

Новости Беларуси. Белорусская агропромышленная неделя стартовала 3 июня в Минске. Выставка «Белагро» проводится уже в 24 раз. В этом году участниками форума станут более 400 компаний из 18 стран: Беларуси, Китая, Сингапура, Республики Корея, стран Западной Европы и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, выставка разместилась на двух площадках: в Футбольном манеже и на территории ОАО «Гастелловское» в Минском районе. Здесь пройдут дегустации, мастер-классы, презентации современной сельхозтехники и последних разработок.

Кроме того, в этом году будет расширена экспозиция Международной специализированной выставки «Белферма», которая проходит в рамках форума. Она представит последние достижения в области животноводства. Вторая выставочная площадка откроется уже завтра, 4 июня.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Недавно прошедший чемпионат мира по хоккею показал, что белорусы умеют очень хорошо организовывать такие форумы. А это уже испытано в выставке, которая ежегодно проходит. Опыт огромный. Поэтому это идеальная площадка для встреч делегаций из разных стран - не только СНГ, но и Европы и даже Африки.

Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Беларусь - высокоразвитая аграрная страна. Мы за этот год наработали очень много новой продукции по новым технологиям.

Виктор Ждан, генеральный директор промышленного предприятия:

Я думаю, что все те наши потенциалы, которые есть в сельском хозяйстве, будут реализованы благодаря этой выставке. Я очень рад за нашу страну, за наш сельскохозяйственный комплекс.

Обновлено в 13.30 04.06.2014

Белорусская агропромышленная неделя продолжается. На территории хозяйства «Гастелловское» в Минском районе открылась вторая выставочная площадка «Белагро-2014». Здесь можно будет ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.

Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы создали мощный агропромышленный комплекс, который позволяет сегодня процентов 50-55 производимой продукции экспортировать. И мы уже ставим задачи, президент нам поставил, через год-два выйти на 7 миллиардов. Сегодня мы уже экспортируем до 6 миллиардов. Это нам удалось в результате того, что в корне поменяли подход к сельхозпроизводству, оснастили высокотехнологической техникой.

Первая площадка «Белагро» открылась накануне в Минске в Футбольном манеже. Всего форум собрал более 450 зарубежных компаний из 18 стран: Беларуси, Китая, Сингапура, Южной Кореи, стран Западной Европы и СНГ.