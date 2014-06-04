Проливные дожди на Полесье смыли посевы сельхозкультур. Ущерб от стихии устанавливается

Новости Беларуси. В Гомельской области под угрозой оказались огромные посевы рапса, кукурузы, многолетних трав. Всему виной проливные дожди, из-за которых местное водохранилище просто вышло из берегов и затопило территорию хозяйств Наровли. Ущерб, нанесённый стихией, устанавливает специальная комиссия, однако уже сейчас ясно, что речь идет о миллиардных потерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождей на песчаных нивах юга страны ждали всю весну. Без обильных осадков получить хороший урожай здесь невозможно. Однако, теперь вопрос: будет ли здесь вообще какой-то урожай?

Александр Кавдерко, директор КУП «Владимировский-Головчицы»:

Самый пик был урожая. Всё цвело, красиво было. А тут приезжаем утром приехали - вода медленно набирает обороты и всё плывёт. В результате по хозяйству 407 гектар вышло в негодность. Ущерб более 2,5 млрд рублей потерь.

Беду принесла небольшая речушка Мытва. На мелиорированных землях в паводок она и раньше доставляла неудобства, но чтобы в конце мая, такого ещё не было.

Александр Добриян, СТВ:

Всего за пару дней ливни переполнили мелиоративные каналы в пойме Мытвы. Уровень воды был на несколько метров выше, чем сейчас. Вода покрывала растения по самые верхушки. Вот всё, что осталось от урожая рапса. Смыло так же зерновые, кукурузу и даже картофель.

В районе объявили чрезвычайную ситуацию. Для оценки масштабов бедствия была создана специальная комиссия. Выводы не утешительны. Ущерб не то, что для одного сельхозпредприятия, для всего района колоссален.

Александр Шаргаев, заместитель председателя Наровлянского райисполкома:

Общий ущерб хозяйству - 2 миллиарда 615 миллионов. Это очень большая сумма. Это приблизительно 30% всех земель пострадало. Это много, очень много.

По линии ЧС аграриям в лучшем случае возместят не больше половины потерь. О других выплатах речь не идёт: посевы застрахованы не были. Так уж вышло, что страховаться от потопа там, где дождь обычно во благо, не привыкли. Минимизировать ущерб от стихии сейчас в хозяйстве стараются изо всех сил. Куда смогла войти техника — поля уже пересеяны. Окучиванием спасают пока уцелевший картофель.

Александр Панглиш, механизатор КУП «Владимировский-Головчицы»:

Тяжело работать. Земля тяжёлая. Буксует. Вырываем каждую минутку, чтобы до дождя побольше успеть. 25 лет работаю здесь, такого ещё не было.

Люди и техника в хозяйстве работают на пределе возможностей. Незапланированные работы приходится вести параллельно с заготовкой кормов. Травы радуют глаз, но часто и к ним просто не подступиться.

Александр Кавдерко, директор КСУП «Владимировский-Головчицы»:

Приходится буксиром технику из полей вытягивать. Жалко, конечно, что потом придётся восстанавливать поля, чтобы заравнять все траншеи, вырытые тяжёлой техникой, но вместе с тем заготовка идет. Страемся выполнять то, что нам положено, да и травы оставлять перестаивать нельзя, чтбы они дали результат.

Не просто идёт заготовка травянистых кормов во всём Полесском регионе. В Наровлянском, Ельском, Мозырском районах в мае выпала фактически двухмесячная норма осадков. Поля переувлажнены, на отдельных участках работа тяжёлой техники просто невозможна. А тем временем сроки, отведённые на заготовку трав первого укоса, остаются жёсткими: завершить работы аграрии должны уже 7 июня.