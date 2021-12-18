Две тонны гранул в час. Посмотрите, как в Беларуси производят пеллеты премиального качества

Новости Беларуси. Новую линию по производству пеллет накануне открыли в Сморгони. Это уже 11-е в нашей стране подобное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построили всего за год. В бизнес-проект инвестировали больше 11 миллионов рублей. В чем уникальность нового предприятия, узнавала Оксана Семашко.

Мастер на все руки Антон и представить не мог, что будет работать на заводе будущего – новом пеллетном предприятии. От высокотехнологичных многофункциональных процессов и комфортного рабочего места молодой человек получает удовольствие. После магистратуры решил, что свою карьеру лучше строить по горизонтали – от лесопункта и цеха деревообработки до линии производства пеллет.

Антон Зинкевич, мастер пеллетного завода:

Я рад, что в век технологий мы идем к тому, что не нужно элементарные вещи выполнять физическим трудом, а только самые необходимые. Просто машина может работать круглые сутки, а у человека есть ресурс, ему нужно отдыхать. Производство круглые сутки, работаем без выходных и праздников, 24 на 7. Работают четыре смены по три человека. Один водитель погрузчика, помощник оператора и оператор.

Таких, как Антон, здесь еще 11 человек. Но компактное производство – это не только новые рабочие места, но и чистая прибыль. Во-первых, переработанные древесные отходы охотно покупают в Польше, Литве, Германии и Нидерландах. Второе, пеллеты – альтернатива газу, а также переход на чистые источники энергии, причем возобновляемые, дорогого стоит. Так что такие бизнес-проекты позволяют и экономить, и зарабатывать. Министр лесного хозяйства Беларуси: в отрасли в разы выросла прибыль по сравнению с 2020 годом. Читайте здесь.

Сейчас в Беларуси работает 11 пеллетных заводов (без учета модернизированных). В планах еще как минимум семь. В Гродненской области, помимо сморгонской новой линии по производству пеллет, работает новогрудская. Результаты уже ощутили и готовы делиться своим опытом с остальными.

Производство пеллет премиального качества – заслуга современных инженерных решений. Две тонны гранул в час уходят с ленточной сушилки входящего сырья. Операторам автоматических установок здесь нужно быть немного и слесарем, и программистом, и механиком, и электриком. Словом, для работы с новой техникой отбирали лучших и способных работать по разным специальностям. Караник о лесопереработке: «В Гродненской области мы создаём целые технологические цепочки». Читайте здесь.

Оксана Семашко, корреспондент:

Аналогов оборудованию на пеллетном заводе в Сморгони пока нет в Беларуси. Здесь используют самые передовые технологии, которые обеспечивают, в том числе, и безопасность.

Сушка без прямого контакта с дымовыми газами дает возможность производить продукцию, соответствующую мировым стандартам. И поскольку спрос на топливные гранулы во всем мире растет, на новый год в Сморгонском лесхозе загадывают самые смелые желания.

Александр Шостак, директор Сморгонского опытного лесхоза:

Самое главное, конечно, чтобы у нас был стабильный сбыт, чтобы в нашем производстве как можно меньше происходило внештатных ситуаций, не было поломок, чтобы мы выпускали пеллеты и они приносили пользу людям.