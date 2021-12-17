Новости экономики за 17.12.2021
Новости Беларуси. Как изменятся с 2022 года правила использования семейного капитала? Сколько российских компаний уже аккредитованы на белорусской биржевой площадке и почему в Европе взлетели цены на электроэнергию?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
В ЕВРОПЕ РЕКОРДНО ПОДОРОЖАЛА ЕЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Цены на электроэнергию в Европе подскочили до рекордных значений после того, как французская энергогенерирующая компания Electricite de France SA заявила об остановке работы еще двух ядерных реакторов.
В связи с этим электроэнергия в Германии в 2022 году подорожает более чем на 10 %, пишет Bloomberg. Рынок уже очень нервничает и чрезвычайно чувствителен, говорят эксперты. Ведь участники рынка надеялись на падение цен на электроэнергию. Франция является ключевым экспортером электроэнергии в соседние страны по огромным трансграничным кабелям, а это означает, что последствия отключений почувствуют в Германии, Испании, Италии и Великобритании. Согласно модели Bloomberg, пиковый спрос только во Франции на следующей неделе вырастет на 7 % и превысит 80 гигаватт. Усложняет ситуацию на рынке еще и то, что температура воздуха на большей части континента упадет ниже среднего уровня.
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УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО ПОЧТИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии до почти максимальных показателей. Если в течение последних пяти дней это было в пределах 60-100 мегаватт-часов, то сейчас эта мощность поставок взлетит до 870 мегаватт при 900 возможных. Хотя ранее в Минэнерго Украины утверждали, что не будут возобновлять импорт электричества из Беларуси, поскольку в стране хватает возможностей для выработки своей электроэнергии. Однако Киев вынужден изменить свою позицию. Сегодня, 17 декабря, в Службе безопасности страны заявили, что из-за нехватки угля придется отключить четыре электростанции. Украина оказалась на грани энергетического коллапса.
БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОВЕРШИЛА ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ СДЕЛКУ НА БУТБ
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация совершила первую экспортную сделку на БУТБ. Ранее БНБК использовала биржевую площадку исключительно для закупки сырья, а также как дополнительный канал продаж собственной продукции на внутреннем рынке. Покупателем пилотной партии кормовых добавок стала компания из Российской Федерации. На бирже уже аккредитованы свыше 2 700 компаний из России, включая крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, которые являются непосредственными потребителями продукции БНБК. С начала 2021 года экспорт в сфере АПК через БУТБ вырос на 56 % – до 126 миллионов долларов.
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Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.