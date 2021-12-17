Новости экономики за 17.12.2021

Новости Беларуси. Как изменятся с 2022 года правила использования семейного капитала? Сколько российских компаний уже аккредитованы на белорусской биржевой площадке и почему в Европе взлетели цены на электроэнергию? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская. В ЕВРОПЕ РЕКОРДНО ПОДОРОЖАЛА ЕЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Цены на электроэнергию в Европе подскочили до рекордных значений после того, как французская энергогенерирующая компания Electricite de France SA заявила об остановке работы еще двух ядерных реакторов.

В связи с этим электроэнергия в Германии в 2022 году подорожает более чем на 10 %, пишет Bloomberg. Рынок уже очень нервничает и чрезвычайно чувствителен, говорят эксперты. Ведь участники рынка надеялись на падение цен на электроэнергию. Франция является ключевым экспортером электроэнергии в соседние страны по огромным трансграничным кабелям, а это означает, что последствия отключений почувствуют в Германии, Испании, Италии и Великобритании. Согласно модели Bloomberg, пиковый спрос только во Франции на следующей неделе вырастет на 7 % и превысит 80 гигаватт. Усложняет ситуацию на рынке еще и то, что температура воздуха на большей части континента упадет ниже среднего уровня. Ремесленникам нужно сообщить в налоговую, если они не планируют продолжать свою деятельность в 2022 году – читайте здесь.

УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО ПОЧТИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии до почти максимальных показателей. Если в течение последних пяти дней это было в пределах 60-100 мегаватт-часов, то сейчас эта мощность поставок взлетит до 870 мегаватт при 900 возможных. Хотя ранее в Минэнерго Украины утверждали, что не будут возобновлять импорт электричества из Беларуси, поскольку в стране хватает возможностей для выработки своей электроэнергии. Однако Киев вынужден изменить свою позицию. Сегодня, 17 декабря, в Службе безопасности страны заявили, что из-за нехватки угля придется отключить четыре электростанции. Украина оказалась на грани энергетического коллапса.