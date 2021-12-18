Караник о лесопереработке: «В Гродненской области мы создаём целые технологические цепочки»

Новости Беларуси. Новую линию по производству пеллет накануне открыли в Сморгони. Это уже 11-е в нашей стране подобное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построили всего за год. В бизнес-проект инвестировали больше 11 миллионов рублей.

Сейчас в Беларуси работают 11 пеллетных заводов (без учета модернизированных). В планах еще как минимум семь. В Гродненской области, помимо сморгонской новой линии по производству пеллет, работает новогрудская. Результаты уже ощутили и готовы делиться своим опытом с остальными.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

В Гродненской области мы создаем целые технологические цепочки. Это и лесоперерабатывающие предприятия, которые производят и плиты, и какой-то пиломатериал. Сейчас идет строительство двух мебельных фабрик, они будут уже производить конечные, высокомаржинальные продукты, которые позволяют добавленную стоимость оставить в экономике региона.

В лесопереработке имеются отходы – та же щепа, опилки, которые раньше в качестве сырья экспортировались за рубеж. Сейчас такие производства, мы думаем, будут и дальше развиваться и будут практически в каждом лесхозе. Позволяют именно эти отходы переработать в продукты, которые востребованы на внешних рынках, востребованы и внутри Республики Беларусь. В рамках этого проекта сейчас обсуждается прокладка железнодорожной ветки, чтобы обеспечить погрузку сразу к железнодорожному составу и расширить географию экспортных поставок.