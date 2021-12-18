Министр лесного хозяйства Беларуси: в отрасли в разы выросла прибыль по сравнению с 2020 годом

Новости Беларуси. Новую линию по производству пеллет накануне открыли в Сморгони. Это уже 11-е в нашей стране подобное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построили всего за год. В бизнес-проект инвестировали больше 11 миллионов рублей.

Компактное производство – это не только новые рабочие места, но и чистая прибыль. Во-первых, переработанные древесные отходы охотно покупают в Польше, Литве, Германии, Нидерландах. Второе, пеллеты – альтернатива газу, а также переход на чистые источники энергии, причем возобновляемые, дорогого стоит. Так что такие бизнес-проекты позволяют и экономить, и зарабатывать.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы существенно нарастили выручку. У нас в разы выросла прибыль по сравнению с прошлым годом в отрасли. Что хорошего для каждого нашего отдельно взятого работника, у нас сегодня – более 20 % – растет заработная плата, и мы видим перспективы в этом всем.

То, что в ближайшее мы должны открыть, – это Гомель. Сегодня строительство ведется в Барановичах, Богушевске, Березино. Уже на этапе район Орши. Плюс ведь у нас по витебскому региону в следующем году запустят достаточно большой проект по производству топливных гранул, но это уже абсолютно частные инвестиции, это бизнес. В Могилевской области вот-вот должен запуститься достаточно крупный завод по производству биотоплива.