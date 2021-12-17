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Ремесленникам нужно сообщить в налоговую, если они не планируют продолжать свою деятельность в 2022 году

17 декабря 2021 16:57
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Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам о необходимости до 28 декабря уплатить сбор за ремесленную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сумма налога – 2 базовые величины, или 58 рублей. Если вы были ремесленником весь 2021 год, но не планируете развивать свое ремесло в следующем, следует уже сегодня об этом уведомить налоговую инспекцию. Если не сделать этого до конца 2021 года, то вы автоматически признаетесь ремесленником и в установленном порядке вам начислят сбор.  

О других новостях экономики за 17 декабря читайте здесь.  

# Налоги # Экономика # Наталья Надольская

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