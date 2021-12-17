Будут учитывать в составе семьи усыновлённых детей. В Беларуси изменили правила использования семейного капитала

Новости Беларуси. С 1 января 2022 года в Беларуси изменятся некоторые правила использования семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут учитываться в составе семьи усыновленные дети, которые являлись пасынками и падчерицами усыновителя. Также изменены правила досрочного использования семейного капитала: этим могут использоваться супруг или супруга, не учитываемые при назначении семейного капитала, но состоящие в браке с родителем на момент обращения за досрочным использованием средств. При расходовании семейного капитала на платные медицинские услуги деньги можно потратить на протяжении 2 лет со дня подачи заявления о разморозке средств (ранее это был 1 год).