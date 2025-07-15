Специалисты профильного ведомства рассказали о правилах оформления медицинских документов для детей. Так, сведения о состоянии здоровья нужны только при первичном зачислении ребенка в ясли, детский сад, школу, гимназию. Если дети продолжают посещать учебные заведения, то дополнительно оформлять справку к 1 сентября не требуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При первичном зачислении ребенка в учреждение образования нужно предоставить два основных документа. Во-первых, медицинскую карту. Для ее получения потребуется пройти осмотры врачей и сдать анализы. Во-вторых, медицинскую справку. Она берется у педиатра за пять дней до оформления в учреждение образования.

Дмитрий Лазарь, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи – начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

Иногда бывают случаи излишних требований, когда педагоги требуют дополнительные справки, которые не обоснованы. Допустим, когда ребенок идет в специализированный класс по физкультуре, военные классы и так далее. Тогда почему-то возникают требования к родителям, что они должны принести новую справку. Но это неправильно. Мы работаем с Министерством образования. Они разъясняют педагогам, чтобы этих дополнительных требований не возникало.

Для детей, которые продолжают посещать учреждение образования, будет действовать предыдущая справка от врача. Оформлять новый документ потребуется в месяц рождения ребенка. Срок его действия – от шести месяцев до одного года. Если справка была утеряна, ее выпишут еще раз на основании данных диспансеризации. Заново проходить обследования не потребуется.