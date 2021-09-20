Доктор экономических наук: рынок – это ситуация, когда враги превращаются в друзей

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А что первичнее: экономика или политика?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Хочу немного возразить Алексею, он говорил, что Хазин говорил о том, что либерально. Так Хазин говорил про Россию. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нет, про Беларусь. Ирина Новикова:

Расскажу, он не владеет ситуацией. Я принимала участие в разработке программы по экономической теории. Мы не полностью перешли на либеральную модель. Мы сохранили первую часть в экономической теории, где рассказывается о собственности, чего не делалось в России, не делается в учебниках зарубежных. Мы рассказываем, как эволюционно развивался рынок. К вопросу о рынке, если говорить. Вадим где-то прав, но он не экономист.