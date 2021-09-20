Доктор экономических наук: рынок – это ситуация, когда враги превращаются в друзей
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А что первичнее: экономика или политика?
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Хочу немного возразить Алексею, он говорил, что Хазин говорил о том, что либерально. Так Хазин говорил про Россию.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Нет, про Беларусь.
Ирина Новикова:
Расскажу, он не владеет ситуацией. Я принимала участие в разработке программы по экономической теории. Мы не полностью перешли на либеральную модель. Мы сохранили первую часть в экономической теории, где рассказывается о собственности, чего не делалось в России, не делается в учебниках зарубежных. Мы рассказываем, как эволюционно развивался рынок. К вопросу о рынке, если говорить. Вадим где-то прав, но он не экономист.
Вадим Боровик, политолог:
Экономист с отличием, экономический университет – второе образование. 20 лет в бизнесе, наверное, экономист немножко.
Ирина Новикова:
Я хочу сказать, что рынок, если к греческому переводу обратиться, рынок – это ситуация, когда враги превращаются в друзей. Вот вам ответ. Если вы вложили большие деньги, то вы будете с той страной воевать, куда вложили? Никогда вы воевать не будете с этой страной.
Кирилл Казаков:
То есть все-таки экономика первичнее?
Ирина Новикова:
Безусловно. Даже в СССР, молодежь нас слушает, я помню, как нас учили, объясняли, что если мы будем сотрудничать, то никакой войны не будет.
Кирилл Казаков:
ШОС – это про торговлю?
Ирина Новикова:
Это про все. Это и про наркотики. Правильно говорили, что могут хлынуть наркотики. Вспомните старый британский фильм «Путь героина», где до самой Великобритании идут наркотики. Они не только к нам хлынут, они хлынут в Европу. Поэтому нужно решать этот вопрос. С талибами нужно договариваться. Россия уже делает первые шаги, чтобы договориться.
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