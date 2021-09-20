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Для «Белоруснефти» упрощён порядок строительства нефтяных и газовых скважин. Президент подписал указ

20 сентября 2021 18:26
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Новости Беларуси. Реализация проектов по строительству нефтяных и газовых скважин «Белоруснефтью» упрощен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 сентября Президент подписал указ, который должен ускорить разработку отечественных месторождений, прежде всего на юге Гомельской области.

Для «Белоруснефти» упрощён порядок строительства нефтяных и газовых скважин. Президент подписал указ-1

Этот вопрос поднимался на встрече Александра Лукашенко с руководителем «Белоруснефти» в начале сентября. Тогда рассматривались перспективы роста добычи отечественного сырья для нефтепереработки. Сейчас его в стране получают примерно 1 миллион 600 тысяч тонн. Ставится задача удвоить объемы.

Для «Белоруснефти» упрощён порядок строительства нефтяных и газовых скважин. Президент подписал указ-4

Александр Лукашенко поручил главе «Белоруснефти» обратить внимание на гомельский регион. Подробнее здесь.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Ляхов # Фотофакт

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