Для «Белоруснефти» упрощён порядок строительства нефтяных и газовых скважин. Президент подписал указ

Новости Беларуси. Реализация проектов по строительству нефтяных и газовых скважин «Белоруснефтью» упрощен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 сентября Президент подписал указ, который должен ускорить разработку отечественных месторождений, прежде всего на юге Гомельской области.

Этот вопрос поднимался на встрече Александра Лукашенко с руководителем «Белоруснефти» в начале сентября. Тогда рассматривались перспективы роста добычи отечественного сырья для нефтепереработки. Сейчас его в стране получают примерно 1 миллион 600 тысяч тонн. Ставится задача удвоить объемы.