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Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность

06 сентября 2023 14:45
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Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске. Сегодня, 6 сентября, третий день первого совместного форума. Он проходит по договоренности президентов Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность-1

Участники мероприятия обсудили потенциал для развития сотрудничества стран на пленарном заседании. Он собрал более 500 человек в Национальной библиотеке. Здесь же приняли декларацию, за которой последует разработка дорожных карт. Подписан и целый ряд контрактов и соглашений в сфере здравоохранения и образования. Также участники оценили работу сразу нескольких выставок.

Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность-4

Самыми популярными локациями оказались площадки с современным белорусским транспортом и технологиями, отечественной косметикой, мясными и кондитерскими изделиями и, конечно, узбекскими продуктами и текстилем.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Важнейший компонент нашего взаимодействия – между фармацевтической промышленностью, блоки. Приехала большая делегация – те, кто занимается закупками медикаментов. В том числе мы обсуждаем вопросы кооперации в строительстве наших предприятий в Узбекистане. Это более структурный проект, поэтому требует своей проработки, по крайней мере, мы смотрим с целью производства этих заводов и выход с продукцией на рынки третьих стран.

Дмитрий Пиневич о сотрудничестве с Узбекистаном: важнейшая сфера – фармацевтическая промышленность-7

Завершилась деловая программа этого дня экскурсией. Гостям показали наиболее ценные книги в главном хранилище страны. В подарок от Совета Республики передана литература для школьников из Узбекистана.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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