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Озода Парпибаева о визите делегации из Узбекистана в Беларусь: «Организована очень большая программа. Мы очень благодарны»

06 сентября 2023 11:17
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Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске. Сегодня, 6 сентября, третий день первого совместного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит по договоренности президентов Беларуси и Узбекистана. В эти минуты участники мероприятия обсуждают потенциал для развития сотрудничества стран на заседании.

Озода Парпибаева о визите делегации из Узбекистана в Беларусь: «Организована очень большая программа. Мы очень благодарны»-1

Озода Парпибаева, председатель Госкомитета по делам семьи и женщин Узбекистана:
Более ста женщин-предпринимателей приехали. Организована очень большая программа. Мы очень благодарны – очень красивая программа по встрече нашей делегации. И я думаю, это не первая, наши встречи будут продолжаться. И мы вас ждем – женщин-предпринимателей Беларуси в Узбекистане.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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