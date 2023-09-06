В Беларуси собрали 97,6% культур. В планах получить свыше 9 млн тонн зерна с учётом рапса и кукурузы

Новости Беларуси. В Беларуси, по данным на 6 сентября, собрано 97,6 % убираемых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планомерная работа продолжается в полях. На активное проведение уборочной и очень серьезное к ней отношение ориентировал Президент на старте кампании.

В Минсельхозпроде озвучен план получить свыше 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Аграрии обеспечивают страну продовольствием, переработку – сырьем. Обеспечив продовольственную безопасность, займутся экспортом.