В Беларуси собрали 97,6% культур. В планах получить свыше 9 млн тонн зерна с учётом рапса и кукурузы

Новости Беларуси. В Беларуси, по данным на 6 сентября, собрано 97,6 % убираемых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планомерная работа продолжается в полях. На активное проведение уборочной и очень серьезное к ней отношение ориентировал Президент на старте кампании.
В Минсельхозпроде озвучен план получить свыше 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Аграрии обеспечивают страну продовольствием, переработку – сырьем. Обеспечив продовольственную безопасность, займутся экспортом.
Урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур в Брестской области выше прошлогодней. В лидерах уборочной кампании 2023 года – Гродненский регион. Здесь же достигли рекордного урожая по производству маслосемян рапса. Пять районов Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Именно эта культура при засухе на всех полях дает хороший результат. По кукурузе ожидают прибавку к уровню 2022 года – так же, как и по сахарной свекле. В хорошем состоянии и картофельные поля – уже собрано более 58 тысяч тонн клубней.