Александр Лукашенко направил приветствие участникам Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум проходит в Минске. Стороны обсуждают потенциал для развития сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко направил приветствие участникам мероприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. В вашем лице обращаюсь ко всем женщинам Беларуси и Узбекистана, чьи достижения в экономике, политике и общественной жизни, образовании и науке, культуре и спорте способствуют углублению взаимопонимания между нашими государствами. В основе идеи проведения белорусско-узбекского женского бизнес-форума лежат искренняя, проверенная годами дружба двух народов и накопленный потенциал стратегического сотрудничества. Эта объединительная инициатива женщин заслуживает всемерной поддержки как уникальное явление на постсоветском пространстве и пример для других.

Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и больших успехов во всех начинаниях.