7 млн 66 тысяч тонн зерна с учётом рапса собрали аграрии. Гродненская область в лидерах

Новости Беларуси. Жатва-2023. На утро 6 сентября вес общереспубликанского каравая составляет 7 миллионов 66 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах – Гродненская область. Работа в полях продолжается.

Осталось обмолотить 2 % полей с зерновыми и 6 % – с рапсом. Идет уборка гречихи и проса. Лен убран по всей стране. Льнотресты заготовили более 70 тысяч тонн. Особое внимание – заготовке кормовой базы. Кукурузу убирают на силос: зеленой массы собрано более 3 миллионов 350 тысяч тонн. Также хозяйства копают картофель. Поля в хорошем состоянии – уже собрано более 66 тысяч тонн клубней. Урожайность составляет 367,3 центнера с гектара. Приступили и к уборке сахарной свеклы.

Общая цель аграриев и переработчиков – собрать 5 миллионов тонн. Параллельно закладывается и основа будущего урожая.