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МВФ: в мире стало дороже производить товары и услуги из-за новых факторов риска

05 сентября 2023 16:52
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Производство товаров и услуг по всему миру становится более затратным. С таким заявлением выступает Международный валютный фонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ: в мире стало дороже производить товары и услуги из-за новых факторов риска-1

Впервые на авансцену выходит фактор риска – из-за пандемии и политической турбулентности во всем мире поставщики и покупатели обеспокоены безопасностью цепочек поставок. Еще одна причина – дорогие финансовые ресурсы. Многие страны начали возвращаться к практике торговых ограничений. По данным МВФ, только в 2022 году в мире их было введено более трех тысяч – почти втрое больше, чем в 2019-м.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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