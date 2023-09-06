«Очень много заключается контрактов». Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске
Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске. Сегодня, 6 сентября, третий день первого совместного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит по договоренности президентов Беларуси и Узбекистана. В эти минуты участники мероприятия обсуждают потенциал для развития сотрудничества стран на заседании.
Александр Лукашенко направил приветствие участникам Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума.
Более 500 человек собрались в Национальной библиотеке. Здесь работает сразу несколько выставок. На площадке под открытым небом демонстрируют технику отечественного производства как промышленного, так и медицинского назначения.
А в самой библиотеке представлены достижения и ценности национальных культур Беларуси и Узбекистана. Проходит презентация продовольствия и продукции легкой промышленности.
Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я услышала много хороших отзывов о нашей стране. Прежде всего их поразили наше радушие, чистота, качество нашей продукции, в том числе общепита, легпрома, машиностроения. Очень много уже заключается контрактов, и мы очень рады, что эти контракты будут такими основательными, особенно в транспорте, машиностроении.
Озода Парпибаева о визите делегации из Узбекистана в Беларусь: «Организована очень большая программа. Мы очень благодарны». Подробности.
Белорусско-узбекский бизнес-форум открыл между народами наших стран еще больше возможностей в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, образовании, культуре и туризме. По его итогам будет подписано 14 меморандумов о сотрудничестве и контрактов больше чем на 60 миллионов рублей.