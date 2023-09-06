«Очень много заключается контрактов». Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске

Бизнес-леди Беларуси и Узбекистана продолжают диалог в Минске. Сегодня, 6 сентября, третий день первого совместного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит по договоренности президентов Беларуси и Узбекистана. В эти минуты участники мероприятия обсуждают потенциал для развития сотрудничества стран на заседании. Александр Лукашенко направил приветствие участникам Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

Более 500 человек собрались в Национальной библиотеке. Здесь работает сразу несколько выставок. На площадке под открытым небом демонстрируют технику отечественного производства как промышленного, так и медицинского назначения.

А в самой библиотеке представлены достижения и ценности национальных культур Беларуси и Узбекистана. Проходит презентация продовольствия и продукции легкой промышленности.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я услышала много хороших отзывов о нашей стране. Прежде всего их поразили наше радушие, чистота, качество нашей продукции, в том числе общепита, легпрома, машиностроения. Очень много уже заключается контрактов, и мы очень рады, что эти контракты будут такими основательными, особенно в транспорте, машиностроении. Озода Парпибаева о визите делегации из Узбекистана в Беларусь: «Организована очень большая программа. Мы очень благодарны». Подробности.