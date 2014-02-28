Деятельность микрофинансового сектора Беларуси будет регулировать Национальный банк

Новости Беларуси. Белорусов защитят от опасных микрозаймов под макропроценты. Финансовые организации должны работать в рамках закона, заявил 28 февраля Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра и главу Нацбанка.

«Быстрые деньги» выдают без справок и поручителей, зато под колоссальные проценты. Попадаясь на рекламный крючок о кредите под 1-2% в день, многие не догадываются, что платить придется 700 и более годовых.

Отныне деятельность микрофинансового сектора будет регулировать Нацбанк. Такие фирмы обяжут там регистрироваться, иметь соответствующий уставной капитал и незапятнанную деловую репутацию руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что меня настораживает? В свое время мы героически боролись с финансовыми компаниями. В народе их называли «финками». Они немало бед принесли стране, а могли бы принести еще больше, если бы мы в свое время не придушили их деятельность, основанную на воровстве, выводе денег, пирамидах и так далее. Я по памяти так говорю. Поэтому меня это насторожило.

И второй вопрос. Надо ли нам это делать? Вы это обосновываете тем, что у нас якобы они сегодня уже существуют, эти микрофинансовые организации. Встает вопрос: они что, незаконно существуют? Почему они существуют? На каком основании они существуют? Если для них нет нормативно-правовой базы. Если они существуют сегодня законно, то какой смысл нам принимать еще один нормативно правовой акт?

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня не запрещено любым организациям, которые регистрируются как хозяйствующие субъекты, как предпринимательские структуры, малый бизнес в том числе, деятельность не лицензируется, нигде не прописано, что должно лицензироваться предоставление займов, и поэтому, когда они регистрируются, составляют свой устав, они эту деятельность не предусматривают, потому что она узаконена Гражданским Кодексом. Для чего надо вот это лицензирование? Для того, чтобы поставить в рамки эту деятельность, то есть чтобы, когда регистрируется структура, то она должна прописать, что она этот вид деятельности будет оказывать. И тогда он будет уже в рамках ограниченных.

В последнее время количество организаций, предлагающих быстрые деньги растёт. Повысить прозрачность работы микро-финансирования позволит соответствующий указ президента. Доработать его планируют в течение марта.

Надежда Ермакова:

От населения уже поступает в последнее время много жалоб, что какие-то финансовые организации собирают под высокие процентные ставки займы у населения. Берут, типа вкладов, и потом раз - они исчезли. И вкладов этих не найдешь. Микрофинансовые эти кредиты под сумасшедшие или огромнейшие ставки процентные, которые доходят до тысячи годовых. Население идет на это, хотя потом возврат этих денег, конечно, очень сложен и серьезен. Поэтому то, чтобы это узаконить, запретить законодательно действовать структурам, которые деньги, грубо выражаясь, воруют у населения и потом не отдают или воруют в виде высоких процентных ставок. Будет регулироваться уставной капитал, чтобы был у этой организации, процентные ставки соответствующие чтобы были, чтобы штрафные санкции не были там в заоблачных размерах.