Новости Италии. Риму грозит банкротство. Мэр итальянской столицы обратился к правительству за финансовой помощью. Градоначальник попросил в срочном порядке выделить почти 500 миллионов евро, иначе, по его словам, жизнь в городе будет парализована: закроются детские сады, больницы, перестанет ходить общественный транспорт, поскольку не будет денег на выплату зарплат и даже закупку топлива для автобусов.

В сложившейся экономической ситуации городские власти винят предыдущую администрацию, которая неграмотно распределяла средства, из-за чего и образовалась дыра в бюджете. Проблему возможного дефолта Рима сейчас в приоритетном порядке решают эксперты из мэрии, правительства и министерства экономики Италии.

Ранее на грани банкротства оказывались остров Сицилия и город Неаполь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.