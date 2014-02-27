Первая белорусско-швейцарская электричка сойдет с конвейера уже в 2014 году

Новости Беларуси. Проект по созданию белорусско-швейцарских поездов в числе приоритетных для нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси. Михаил Мясникович 26 февраля встретился с генеральным директором компании «Штадлер Рэйл Груп» Петером Шпулером.

На встрече обсудили вопросы совместного производства железнодорожного и городского транспорта.

Напомним, строительство завода началось два года назад. Предприятие разместится в Фаниполе. Объем иностранных инвестиций составил 50 млн. евро. Планируется, что первая белорусско-швейцарская электричка сойдет с конвейера уже в нынешнем году. В начале предприятие будет выпускать 18 поездов в год. В последствии — до 30.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рэйл Групп» (Швейцария):

Строительство завода идет в срок. Начать производство мы планируем уже к концу марта. Сейчас 70 сотрудников из Беларуси проходят обучение в Швейцарии и первый заказ, который мы выполним в Минске — двухэтажные поезда для Москвы. Для нас и для будущего производства это очень важный заказ. Эти поезда будут соединять три аэропорта с Москвой. Пока это самая современная технология энергоэффективных поездов.