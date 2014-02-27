Швейцарские электрички с пометкой «Сделано в Беларуси»: плюсы создания нового производства

Новости Беларуси. Швейцарские электрички уже успели оценить белорусы. С 2011 года такие поезда перевезли более четырех миллионов пассажиров.

Высокая скорость в сочетании с не менее высоким уровнем комфорта. Первая электричка швейцарского производства получила белорусскую прописку в 2011 году. С тех пор современные экспрессы прочно обосновались на железнодорожных путях нашей страны. Курсируют скоростные поезда как по региональному маршруту, так и в городской черте. За это время швейцарские электрички перевезли более четырех миллионов пассажиров.

Пассажиры:

Ездить очень удобно на электричке, она очень комфортная, оснащена розетками, можно пользоваться и компьютерами, и подзаряжать мобильные устройства.

Я пользуюсь ежедневно, так как я учусь в Белорусском государственном педагогическом университете, мне очень удобно добираться, комфортно, холодно никогда не было.

Пользовались с мужем региональными линями один раз. Тоже было очень комфортно, быстро, удобно.

Бренд, давно прошедший акклиматизацию, совсем скоро обретет и национальные черты, сохранив качественные характеристики. Электрички с пометкой «Сделано в Беларуси» сойдут с конвейера в 2014 году.

Городской поселок Фаниполь. На улице Заводской строят первый в СНГ завод по выпуску скоростных электричек. Это совместное белорусско-швейцарское производство. Промышленный комплекс располагается на 19 гектарах. Общий объем инвестиций – около 50 миллионов евро. Работы ведутся и день, и ночь.

Сварочный цех по праву можно назвать первым звеном в процессе производства. Сейчас здесь укладывают грунт. Около месяца потребуется для завершения архитектурных работ. Такое же время займет наладка оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем не отстают работы и в других цехах. Идет беспрерывный монтаж конструкций, устанавливается техника. Темпы не подводят, отмечают даже строители.

Рабочий:

Запустили компрессорные установки, запускают испанские специалисты совместно с чешскими дробеструйные и камеры покраски.

Ориентировано производство прежде всего на экспорт. Первый контракт – с Россией на 350 миллионов евро. Двухэтажные электропоезда соединят центр Москвы с тремя основными аэропортами. Впрочем, в списке потенциальных клиентов – все страны СНГ.

Олег Быцко, главный конструктор-директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:

Те новшества, которые они принесут для техники, ранее производимой «Белкоммунмаш», позволят выйти белорусской технике на европейский рынок. При этом произвести конкурентоспособную технику для российского рынка и рынка других стран СНГ.

Кстати, масштабный проект даст не только экономический, но и социальный импульс. Прежде всего городу-спутнику Фаниполю. Новое производство – это более тысячи новых рабочих мест. Привлекать к белорусско-швейцарскому детищу будут как специалистов из ближайших населенных пунктов, так и минчан.