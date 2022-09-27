Новости экономики за 27.09.2022

Бюджеты стран ЕАЭС недополучают миллиарды налоговых поступлений из-за нелегального оборота контрафактной продукции. Как развитие трансграничной торговли отразилось на объемах фальсификата? Какие нормы провоза багажа обнародовал национальный авиаперевозчик и почему индексы на фондовых биржах летят вниз, криптовалюты теряют стоимость, а евро снова дешевле доллара?

Индексы на фондовых биржах летят вниз, криптовалюты теряют стоимость, на рынке недвижимости ожидают, что пузырь вот-вот лопнет. Стратеги из Bank of America заявили, что рынки гособлигаций сейчас находятся на пороге худших показателей с 1949 года. Что так напугало инвесторов? Разворот центробанков в монетарной политике оказал серьезное влияние на все: от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста. По всем финансовым законам и правилам цены на акции и облигации снижаются, когда ставка, то есть стоимость денег, повышается. Увеличивая ключевую ставку, ФРС должна замедлить рост зарплат и сократить количество новых рабочих мест, а также спровоцировать снижение спроса на товары.

Евро снова дешевле доллара. 2 рубля 40 копеек – и это минимум за 2,5 года. На рынке Forex за 1 евро предлагали всего 96 центов. Евровалюта находится вблизи минимума за 20 лет уже около месяца. Все крупные мировые экономики пребывают в рецессии вкупе с высокой инфляцией, и ни у кого не получается успешно с этим бороться.

Ослабление валюты в Великобритании и ЕС можно остановить, если изменится торговый баланс, чтобы экспорт стал больше импорта. Но с этим проблемы – из-за энергокризиса эти экономики вынуждены увеличивать импорт из других стран за более высокую цену, что ослабляет платежный баланс стран еврозоны и, соответственно, сильно давит на евро. Поскольку у инвесторов нет уверенности, что ситуация разрешится в обозримом будущем, то и евро оказывается непопулярным активом, от него стремятся избавляться.