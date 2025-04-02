Какой вид транспорта самый безопасный? Ответил начальник ГАИ Минска

С приходом весны мы меняем не только гардероб, но и средство передвижения. Что только ни выкатывается сейчас на улицы: и самокаты, и моноколеса, и велосипеды. Казалось бы, экология, здоровый образ жизни, но с другой стороны, безопасность людей и тех же участников дорожного движения под угрозой. В студии ток-шоу «Точки над i» поговорили о плюсах и минусах и, конечно же, о правилах вождения самокатов.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы как автомобилист и как пешеход можете проанализировать, какой из видов транспорта наиболее безопасный, а какой наиболее опасный?

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Наверное, я не буду скрывать, если рассматривать как вид транспорта, выбирая между автомобилем, мотоциклом, средством персональной мобильности, велосипедом или пешими прогулками, скажу так: если касательно механических транспортных средств, берем сюда автомобиль либо мотоциклы, однозначно, в пользу безопасности – это автомобиль, который обладает и наиболее развитой системой и защиты, и безопасности, и подушкой безопасности, и ремни безопасности, и, в принципе, сама капсула автомобиля, которая при возникновении дорожно-транспортных происшествий позволяет выйти с меньшими телесными повреждениями, чего не скажешь о мотоцикле. Два колеса даже порой при соблюдении самим мотоциклистом правил дорожного движения – нельзя гарантировать, что кто-то из автомобилистов не нарушит, тем самым создаст аварийную ситуацию тому же мотоциклисту, приведет к падению и последующему получению травм.

