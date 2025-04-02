В ближайшее время мы планируем начать сборку наших тракторов МТЗ во Вьетнаме – Боровиков

Выход на новый уровень сотрудничества. Беларусь и Вьетнам планируют расширить взаимодействие по линии АПК. В этой стране уже организована сборка отечественных МАЗов, однако на достигнутом не остановятся. В планах – совместное сборочное производство белорусских тракторов. Площадку уже выбрали, несколько моделей – в разработке. К слову, ожидается, что они будут востребованы не только на местном, но и рынках соседних стран. Пробная партия скоро увидит свет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025», участие в которой принимает наша страна, подписаны первые контракты. Белорусская экспозиция открылась 2 апреля на форуме.
Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:
У нас во Вьетнаме работает совместное предприятие по производству техники, по сборке техники Минского автомобильного завода. Мы пошли дальше. В ближайшее время мы планируем начать сборку наших тракторов МТЗ. Также есть перспективы в выпуске молочных продуктов из белорусского сырья.
Выставка и белорусский стенд будут открыты для посещения по 5 апреля. Ожидается, что гостями экспозиции станут более 20 тысяч человек. В рамках выставки проходит белорусско-вьетнамский бизнес-форум, где представители деловых кругов ищут новые контакты и вместе решают актуальные вопросы сотрудничества.