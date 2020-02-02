«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на неделе продолжился разговор, начатый два месяца назад во время рабочей поездки Президента в Витебскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда были даны конкретные поручения – выработать особые подходы для АПК региона, поскольку самая северная область есть зона рискованного земледелия. И сейчас, по сути, речь о спасении сельского хозяйства Витебской области. И, что главное, людей, которые живут и работают на витебской земле. «Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области Но все ли средства здесь хороши? Конечно, предложение махнуть на миллиардные долги рукой ситуацию бы поправило. Но, во-первых, почему только в отношении АПК Витебской области? А во-вторых, как надолго ситуация стабилизируется? Ведь дело не столько в отдельно взятых хозяйствах – не настроена система, которая бы работала, как часики. Именно этого требует глава государства. А еще соблюдения жесткой технологической и трудовой дисциплины. Тогда и эффективность повысится, и уровень жизни. И за возвратом долгов дело не станет. Тему продолжит Виктория Ходосок.

Сутки через трое. Зарплата сдельная, а это даже зимой выше 1000 рублей. Автоматизация на всех фронтах. О такой работе, признаётся Сергей Ляхович, даже не мечтал, когда 20 лет назад «внедрялся» в сельское хозяйство животноводом. Сегодня он мехатроник – невиданная ранее, но очень престижная нынче специальность в АПК.

Сергей Ляхович, мехатроник отделения «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:

Было зарплату не платили, уходить думали. Куда-то дальше что-то искать. Руководство поменялось, зарплаты стали лучше. Можно и не уезжать никуда. Уже привык: дом рядом, работа рядом, уже менять ничего не хочется. Все хорошо.

Современный молочно-товарный комплекс достался хозяйству «Заднепровский» два года назад. Стены новые, а вот проблемы старые: стадо слабое, кормовая база не в рейтинге топ.

Не удивишься – одна корова давала меньше 10 литров молока. Сегодня – 21. И в этом, считает руководитель комплекса (кстати, подполковник в отставке), заслуга во многом в дисциплине трудовой и технологической. То самое, чего так сильно не хватает многим организациям.

Владимир Захаров, управляющий отделением «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:

Дисциплина должна быть в любой отрасли, на любом производстве. И чтобы люди поверили, что непосредственно работая, их труд будет вознагражден. Их работа должна контролироваться: и чем-то помогать, в чем-то требовать. И требовать ежедневно.

Воспроизводство стада – главная задача предприятия. Причём не только для себя или своей интеграционной структуры – для всей Беларуси. Особое внимание – высокопроизводительным коровам отечественной селекции и редким для нашей страны породам свиней. И все годы до объединения предприятие, словно мячик для пинг-понга, бросали от одного хозяина к другому. За пару десятилетий здесь сменилось с десяток руководителей. Но, несмотря на трудности, «Заднепровский» не просто поднялся с колен, а стал одним из лидеров агрохолдинга. Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут» Закрывать глаза на долги никто не будет. Хоть по чуть-чуть, по рублю, но возвращать деньги надо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обязательно хоть по центу, хоть по рублю они должны платить. Понимаете? Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания! Кроме пеней там, штрафов и так далее – это ладно уже.

Виктор Свилло, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:

Глава государства, как я понял, готов пойти на предложение поддержать финансово этот регион, но выставил волне разумное решение – отчётность по каждому использованному рублю и в установленные сроки. Если по поводу этого условия консенсус будет достигнут, вопрос будет решён.

Цену рублю более чем знает Василий Красник – директор хозяйства «Прудинки» в Верхнедвинском районе. Этот регион в рейтинге менее убыточных. Результат работы Красника – объединение нескольких колхозов и создание открытого акционерного общества. Это сегодня здесь всё по-хозяйски. А было время, когда полуразрушенные здания восстанавливали, и восстанавливали своими силами. Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

Василий Красник, директор ОАО «Прудинки»:

Деньги зарабатываются, с неба не падают. Мы привыкли – дай нам, дай-дай. Что дай? Их заработать надо. Я своим специалиста говорю: вы по деньгах ходите, просто надо наклониться и взять эти деньги. А взять их через ум.

Просвет в конце «витебского тоннеля» всё же есть. Власть регионов вкупе с правительством проложила, будем надеяться, не тернистый путь. Слабые хозяйства будут объединяться около предприятий-переработчиков со стабильной выручкой, тем самым образуя сырьевую зону.

Валентин Семеняко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:

Я не думаю, что местная власть расслабилась. Конечно, регион сложный. Однако и в этих условиях надо работать. И в первую очередь местная власть и местная элита должны понять, что решение их проблем находится в поле их первоочередного внимания. А не искать, что-то кто-то придёт и решит эти проблемы.

Речь об образовании семи сырьевых зон. В Верхнедвинске, к примеру, создадут своё агропромышленное объединение из 12 сельхозпредприятий района. Возглавлять структуру будет местный маслосырзавод, загруженный на 100 %. День и ночь здесь выпускают сухие сыворотки, масло, сыры. Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

В год заводу для производства нужно 90 тысяч тонн молока. Местные хозяйства дают только 60 %. Остальное закупают вне района. Выход есть: восполнить запасы молока, недостающие в районе, получится после поднятия на ноги местных хозяйств.

Светлана Чивирова, директор Верхнедвинского маслосырзавода:

Единственный вариант приобретения сырья – это товарные биржи, на которых цены на молоко доходят уже до таких размеров, которые нелогично платить. За него, допустим, 90 копеек, если в своей сырьевой зоне мы можем купить за 70. Это сорта экстра. Это дороговато.

Сырьевые зоны были всегда. Тогда что нового? Переработчики будут рассчитываться не только за сырьё от сельхозорганизаций, но и добавленную стоимость от переработки отдавать на развитие поставщиков.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

За каждым промышленным предприятием будет закреплено порядка 20-30 и более сельхозорганизаций. Руководитель перерабатывающего предприятия должен понимать, что он должен создать условия сельхозорганизации, чтобы увеличить количество поставляемого сырья, чтобы загрузить собственную переработку и получить максимально экономический эффект.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Деньги будут возвращаться. Но на период их возвращения, Президент поддерживает, надо возвращать, но с удлинённым более периодом. Это позволит предприятиям заработать. Безусловно, начать работать на производстве. Всё начинается с деталей и земли. Надо считать деньги. Выбирать направления и приоритеты, которые первоочередные и дадут точки роста.

Поднимать, казалось бы, неподъёмное надо всем вместе. Такая ситуация в регионе, конечно, сказывается на жизни людей. Сокращение рабочих мест, маленькая зарплата, где-то и вовсе вовремя её не отдают. Платить надо без задержек и по справедливости.

Взамен люди будут работать день и ночь не покладая рук. Будет и результат. Простимулировать аграриев хорошо бы жильём. И здесь Президент готов помочь строить домики в агрогородках. Навстречу готов идти и в вопросе замены срочной военной службы на службу в резерве. Взамен лишь просит осознавать реальное положение дел и шевелиться.

Александр Лукашенко:

Мужики, поймите серьёзность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской бог велел, остальные более или менее работают.