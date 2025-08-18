Минск в ритме джаза: большой интерактив от МТС на фестивале LET’S JAZZ

16 и 17 августа в минском Парке Горького прошел международный фестиваль живой музыки LET’S JAZZ. Одной из точек притяжения стала интерактивная площадка «МТС Премиум+». За два дня более тысячи минчан и гостей столицы получили призы от МТС, пройдя музыкальные испытания, викторины и различные творческие челленджи.

Площадка «МТС Премиум+» стала настоящим островком музыкального креатива: ретрогирлянды и живые активности позволили каждому почувствовать себя частью джазовой импровизации. Гости фестиваля с удовольствием участвовали в интерактивах, примеряли на себя роли поэтов, рэперов и музыкантов, повторяли ритмы легендарных треков и даже записывали собственные аккорды на синтезаторе.

Особенной популярностью пользовалось «Колесо настроения», определяющее творческий «характер» участника. Не меньший интерес вызвал и «Открытый микрофон» — блиц-викторина с ретро-микрофоном. Локация «Поэт или рэпер» предлагала угадать, кому принадлежат строки: классикам или современным исполнителям. В зоне тренировки музыкального слуха участникам предлагалось повторить ритмический рисунок или попасть в такт легендарному треку. Те, кто успешно прошел все активности, попадали на финальную точку — «НоТОЧКУ», где можно было сыграть свой аккорд на синтезаторе.