Минск в ритме джаза: большой интерактив от МТС на фестивале LET’S JAZZ
16 и 17 августа в минском Парке Горького прошел международный фестиваль живой музыки LET’S JAZZ. Одной из точек притяжения стала интерактивная площадка «МТС Премиум+». За два дня более тысячи минчан и гостей столицы получили призы от МТС, пройдя музыкальные испытания, викторины и различные творческие челленджи.
Площадка «МТС Премиум+» стала настоящим островком музыкального креатива: ретрогирлянды и живые активности позволили каждому почувствовать себя частью джазовой импровизации. Гости фестиваля с удовольствием участвовали в интерактивах, примеряли на себя роли поэтов, рэперов и музыкантов, повторяли ритмы легендарных треков и даже записывали собственные аккорды на синтезаторе.
Особенной популярностью пользовалось «Колесо настроения», определяющее творческий «характер» участника. Не меньший интерес вызвал и «Открытый микрофон» — блиц-викторина с ретро-микрофоном. Локация «Поэт или рэпер» предлагала угадать, кому принадлежат строки: классикам или современным исполнителям. В зоне тренировки музыкального слуха участникам предлагалось повторить ритмический рисунок или попасть в такт легендарному треку. Те, кто успешно прошел все активности, попадали на финальную точку — «НоТОЧКУ», где можно было сыграть свой аккорд на синтезаторе.
Все, кто прошел все интерактивные локации, мог получить сюрприз от мобильного оператора. Более тысячи человек стали обладателями призов, а сама площадка оба дня радовала гостей всех возрастов: от малышей, с интересом крутивших «Колесо настроения», до взрослых, с азартом угадывавших рэперов и поэтов.
Фестиваль LET’S JAZZ, который устроили Альфа Банк и Visa, собрал в Минске легенд джаза со всего мира. Под открытым небом звучали фанк, соул, блюз и свинг. Вход на праздник был свободным, а программа — насыщенной. Минск услышал джаз, а вместе с ним — и «аккорд» от МТС.
Справка:
Подписка «МТС Премиум+» предоставляет возможность читать «Книги с Литрес», слушать треки и подкасты в МТС Music, наслаждаться контентом МТС ТВ и Иви. Также пользователям пакета доступны приоритетное обслуживание в контакт-центре МТС и скидки на голосовой и интернет-трафик.