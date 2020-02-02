Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

Новости Беларуси. Над подходами надо работать дальше. В один голос все говорят: Витебская область – регион сложный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одно дело говорить, совсем другое – что-то делать. «Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

За последних 7 лет объём производства продукции сельского хозяйства снизился почти на 1,5 %. Вдобавок вниз историю АПК региона тянут долги в 3 миллиарда рублей. Как снять груз с души и пятно с репутации думали всей страной.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

У этих организаций 3 миллиарда долгов, выручки – миллиард с небольшим. Соответственно, этот долг надо куда-то деть. Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут, их просто списать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто сказал, что они не вернут? Сергей Румас:

Мы им, чтоб они вернули завтрашние долги, оставляем 560 миллионов. Это то, что они в состоянии обслуживать и когда-то вернуть. Другие они не вернут. Надо сказать правду.