Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Топ-менеджер со своей командой World of Tanks адаптирует к карманным гаджетам. А свою любовь он выразил в татуировке в виде белорусского символа – солнца. Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Тейн Лайман, директор мобильной студии IT-компании:

Минск самый красивый город. Здесь есть все: великолепные парки, развлечения, но нет хронических проблем больших городов. Здесь компания, которую знают во всем мире. Она выпускает великолепную игру, которая сравнима с продуктами из Калифорнии. Беларусь – страна технологических талантов.