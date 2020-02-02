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Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

02 февраля 2020 18:59
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Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии-1

Топ-менеджер со своей командой World of Tanks адаптирует к карманным гаджетам. А свою любовь он выразил в татуировке в виде белорусского символа – солнца.

Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии-4

Тейн Лайман, директор мобильной студии IT-компании:
Минск самый красивый город. Здесь есть все: великолепные парки, развлечения, но нет хронических проблем больших городов. Здесь компания, которую знают во всем мире. Она выпускает великолепную игру, которая сравнима с продуктами из Калифорнии. Беларусь – страна технологических талантов.

Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии-7

Евгений Пустовой, корреспондент:
По национальности ирландец сравнивает Беларусь со своей страной. Мол, там тоже рядом старший брат. Но он стареет, а мы лишь набираем силы. В общем, споемся.

# Компьютерные игры # Экономика # Тейн Лайман # Евгений Пустовой # Фотофакт

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