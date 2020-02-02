Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Топ-менеджер со своей командой World of Tanks адаптирует к карманным гаджетам. А свою любовь он выразил в татуировке в виде белорусского символа – солнца.
Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США
Тейн Лайман, директор мобильной студии IT-компании:
Минск самый красивый город. Здесь есть все: великолепные парки, развлечения, но нет хронических проблем больших городов. Здесь компания, которую знают во всем мире. Она выпускает великолепную игру, которая сравнима с продуктами из Калифорнии. Беларусь – страна технологических талантов.
Евгений Пустовой, корреспондент:
По национальности ирландец сравнивает Беларусь со своей страной. Мол, там тоже рядом старший брат. Но он стареет, а мы лишь набираем силы. В общем, споемся.