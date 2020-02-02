Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США
Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких технологий стал таким же брендом, как Беловежская пуща.
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Евгений Пустовой, корреспондент:
Обычно Беларусь продвигается в мире на тракторах и БелАЗах, а в США мы, образно говоря, въехали на танке.
Виртуальные 34-ки – самое мирное оружие Беларуси – добралось до Вашингтона и Нью-Йорка.
В обстановке мира и интерьерах Минска решают самые острые политические вопросы.
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Но вершины отношений для Капитолийского холма – это капиталистические отношения – увеличение товарооборота. А перезагрузка отношений может начаться на платформе экспорта интеллектуальных услуг.
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Компании Парка высоких технологий делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США. Это и есть элемент огромного доверия, не только деньги. Потому что страна стабильная, показывающая определенный результат, но под санкционными списками. В этом есть огромный стимул для развития торговых отношений.