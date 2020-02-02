Сергей Мусиенко: компании ПВТ делали даже программное обеспечение для иммиграционной службы США

Новости Беларуси. Но не все то золото, что нефть. Земля белорусская богата не на углеводороды, а на таланты сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Парк высоких технологий стал таким же брендом, как Беловежская пуща. Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Евгений Пустовой, корреспондент:

Обычно Беларусь продвигается в мире на тракторах и БелАЗах, а в США мы, образно говоря, въехали на танке. Виртуальные 34-ки – самое мирное оружие Беларуси – добралось до Вашингтона и Нью-Йорка.

В обстановке мира и интерьерах Минска решают самые острые политические вопросы. Топ-менеджер из США о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии Но вершины отношений для Капитолийского холма – это капиталистические отношения – увеличение товарооборота. А перезагрузка отношений может начаться на платформе экспорта интеллектуальных услуг.