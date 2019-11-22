Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

Должен сразу отметить, что не надо самоуспокаиваться ни там в центре, ни на местах руководителям других областей. У нас примерно такая же серьезная ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Нужно предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют.

Участники совещания также рассматривают проблемы в системе управления интеграционными агропромышленными структурами. Их решено было создать несколько лет назад для того, чтобы кардинально улучшить экономику предприятий и повысить благосостояние и уровень жизни сельчан. Этот шаг подразумевает присоединение организаций к предприятиям-интеграторам, а единый руководящий центр определяет общие задачи, исходя из интересов всех участников интеграционной структуры.

Александр Лукашенко:

Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность?

Я знаю, Оршанский район – это один из лучших районов в нашей стране. Так по крайней мере говорят. Это я только что говорил ответственным и губернатору. Я уже человек опытный, как и вы. 100-120 гектаров поле, полоска вспахана, гектар десять, остальное брошено. И я не видел там сейчас трактора, который бы пахал. Еще пахать можно, хоть сегодня был большой минус. Земля, почва еще не замерзла. Там не видел ни одного трактора. В лучшем случае солома (наверное, это солома) в рулоны свернута, даже на край поля не свезена. Я начинаю думать: «Что это за поле?». Ну, наверное, оно под зябь должно пойти, коль валяются рулоны. Потому что если это трава будущего года, так зачем же рулоны оставили там? Там же пятна эти останутся. Наверное, надо было хотя бы эти рулоны на край свезти и перепахать почву. Вы это не сделали.

Это в Оршанском районе. Что тогда говорить о других районах? Какой там у вас – Ушачский, другие – которые ни шатко ни валко? Я уже не говорю о том, как там вспахана у вас почва, там, где вы вспахали.