Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебщины ждут перемены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион проводит Александр Лукашенко, должно стать историческим.
Главе государства представили предложения по системному решению проблем. Дело в том, что в последние годы отрасль здесь демонстрировала отрицательную динамику. Снижался объем производства продукции, сокращалось поголовье скота, финансовое состояние сельхозорганизаций неудовлетворительное. Все это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Среди участников встречи высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти. Одно из прозвучавших предложений – создать суперкрупный холдинг. Подготовлен соответствующий проект указа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отдельным показателем работы можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего северного региона показывают наличие очень серьезных проблем.
Должен сразу отметить, что не надо самоуспокаиваться ни там в центре, ни на местах руководителям других областей. У нас примерно такая же серьезная ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Нужно предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют.
Участники совещания также рассматривают проблемы в системе управления интеграционными агропромышленными структурами. Их решено было создать несколько лет назад для того, чтобы кардинально улучшить экономику предприятий и повысить благосостояние и уровень жизни сельчан. Этот шаг подразумевает присоединение организаций к предприятиям-интеграторам, а единый руководящий центр определяет общие задачи, исходя из интересов всех участников интеграционной структуры.
Александр Лукашенко:
Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность?
Я знаю, Оршанский район – это один из лучших районов в нашей стране. Так по крайней мере говорят. Это я только что говорил ответственным и губернатору. Я уже человек опытный, как и вы. 100-120 гектаров поле, полоска вспахана, гектар десять, остальное брошено. И я не видел там сейчас трактора, который бы пахал. Еще пахать можно, хоть сегодня был большой минус. Земля, почва еще не замерзла. Там не видел ни одного трактора. В лучшем случае солома (наверное, это солома) в рулоны свернута, даже на край поля не свезена. Я начинаю думать: «Что это за поле?». Ну, наверное, оно под зябь должно пойти, коль валяются рулоны. Потому что если это трава будущего года, так зачем же рулоны оставили там? Там же пятна эти останутся. Наверное, надо было хотя бы эти рулоны на край свезти и перепахать почву. Вы это не сделали.
Это в Оршанском районе. Что тогда говорить о других районах? Какой там у вас – Ушачский, другие – которые ни шатко ни валко? Я уже не говорю о том, как там вспахана у вас почва, там, где вы вспахали.
Единственное светлое пятно на всем этом пространстве – это отдельные поля, неплохо посеянные озимые. Но это благодаря той погоде осенью и давлению, чтобы раньше посеять. Осень хорошая была, что посевы эти вегетировали очень долго и распустились хорошо. Это везде по стране так.
Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают, в середине поле распахано, а остальное брошено. И это только в Витебской области. Я даже не могу сказать, что это характерно для Могилевской области. Я не говорю уже про Гродненскую, Минскую или Брестскую область.
Это что? Для этого надо интеграционные структуры? Да нет! Это безалаберность руководителей хозяйств, бесконтрольность председателей райисполкомов.
В настоящее время в области работают несколько интеграционных структур. Это холдинги, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. За пять последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2 %.