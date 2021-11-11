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Цена на газ в Европе начала расти после заявления Александра Лукашенко

11 ноября 2021 15:20
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Новости Беларуси. Цена на газ в Европе выросла почти на 2 % до 860 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так декабрьские фьючерсы отреагировали на заявления Александра Лукашенко о возможной остановке транзита газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в случае новых санкций ЕС. Ранее на неделе цены снижались.  

Цена на газ в Европе начала расти после заявления Александра Лукашенко-1

Расчетная цена декабрьского фьючерса в среду, 10 ноября, снизилась примерно до 835 долларов. Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная годовая мощность – почти 33 миллиарда кубометров газа.  

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# Газопровод # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Надольская # Фотофакт

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