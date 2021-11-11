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«Это приносит в конечном итоге результат». Как в Беларуси повышают энергоэффективность предприятий?

11 ноября 2021 15:23
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает получить от Всемирного банка заем в 60 миллионов долларов под проект по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства направят на модернизацию систем освещения, строительство индивидуальных тепловых пунктов и реконструкцию котельных.  

«Это приносит в конечном итоге результат». Как в Беларуси повышают энергоэффективность предприятий?-1

В 2021 году более 30 предприятий и организаций боролись за звание лидера в сфере энергоэффективности. 100 заявок, почти половина отмечена дипломами. Премия присуждается за инновационные разработки, которые повышают эффективность и экологическую безопасность разных источников энергии.  

«Это приносит в конечном итоге результат». Как в Беларуси повышают энергоэффективность предприятий?-4

Михаил Малашенко, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта:  
Внедрить на конкретном предприятии. Причем не просто внедрить, а сделать под конкретное предприятие какой-то симбиоз новых технологий. И показать, что все это работает в конкретном технологическом цикле, процессе. И то, что это приносит в конечном итоге результат, экономятся энергоресурсы, снижается себестоимость конечного продукта.  

«Это приносит в конечном итоге результат». Как в Беларуси повышают энергоэффективность предприятий?-7

Долгосрочная госпрограмма по энергоэффективности рассчитана до 2025 года. Первый год реализации инициативы уже отмечен снижением потери электроэнергии на 70 %, а уровень газификации природным газом достиг 97 %. Протяженность газовых артерий в Беларуси превышает длину экватора.  

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# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Наталья Надольская # Михаил Малашенко # Фотофакт

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