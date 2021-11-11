«Это приносит в конечном итоге результат». Как в Беларуси повышают энергоэффективность предприятий?

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает получить от Всемирного банка заем в 60 миллионов долларов под проект по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства направят на модернизацию систем освещения, строительство индивидуальных тепловых пунктов и реконструкцию котельных.

В 2021 году более 30 предприятий и организаций боролись за звание лидера в сфере энергоэффективности. 100 заявок, почти половина отмечена дипломами. Премия присуждается за инновационные разработки, которые повышают эффективность и экологическую безопасность разных источников энергии.