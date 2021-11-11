«Приглашаем китайских инвесторов». Что белорусам даст участие в выставке в Шанхае?

Новости Беларуси. Участники четвертой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае заключили сделки на почти 71 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 3 000 компаний из 127 стран и регионов мира, в их числе и Беларусь.
Проведение этой выставки – лишь часть масштабной программы правительства по трансформации нынешней экономической модели развития страны. Власти хотят сместить акцент с экспортно ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.
Алексей Колесов, первый секретарь посольства Республики Беларусь в КНР:
Мы работаем над проектом по созданию в Беларуси крупного, большого комплекса по производству молока и мяса. Приглашаем китайских инвесторов в этот проект, чтобы потом всю продукцию этого предприятия отправлять в Китай.
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